Fratelli di 6 e 8 anni restano soli: famiglia distrutta in un mese

Amie Walton e Chris Mills erano una coppia che viveva in Inghilterra a Birmingham, con i loro due figli di 8 e 6 anni, i due coniugi purtroppo sono morti a circa un mese di distanza l’uno dall’altro lasciando i piccoli da soli.

Una famiglia distrutta due fratelli di 6 e 8 anni restano orfani, ecco come sono morti i due coniugi

Tutto ha inizio quando Amy Wharton la madre dei due bambini si ammala di cancro, suo marito Chris Mills le è stato vicino per tutta la durata della sua malattia ma purtroppo la donna non ce l’ha fatta, e ormai da qualche tempo era chiaro che non aveva più nessuna possibilità di sopravvivere e dunque di salvarsi. Purtroppo il tumore era ormai giunto ad una fase terminale in quanto si era diffuso ed era andato ad intaccare organi vitali come ad esempio i polmoni.

Dunque la sorte della donna era stata ormai preannunciata da diverso tempo, Amy Wharton è infatti morta di cancro circa un mese fa lasciando Chris e i due bambini soli e devastati per la sua perdita. Poi un mese dopo accade l’incredibile ecco infatti scoppiare un’altra tragedia il quarantaduenne Chris Milis muore a causa di un’ulcera allo stomaco che non gli permette più di sopravvivere.

Harry e Mia i due bambini sono rimasti orfani e attualmente stanno affrontando uno dei momenti più difficile della loro vita, adesso i due sono entrambi sotto la custodia della nonna Tracey, anche lei sotto shock,si stavano appena abituando all’idea della perdita di Amy quando poco dopo hanno dovuto affrontare anche la morte di Chris, chiaramente per l’anziana signora è stato un duro colpo. Una storia davvero incredibile che lascia l’amaro in bocca e che ci fa riflettere su quanto sia strana ed imprevedibile la vita.