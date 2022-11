Arriva una nuova allieva ad Amici ed è la figlia di un personaggio famoso. Il pubblico rimane sorpreso.

È arrivata una nuova cantante nella scuola di Canale 5 ed è figlia d’arte. Tutto il pubblico rimane senza parole. Intanto i professori stanno già facendo carte false per aggiudicarsela come allieva.

La produzione non ha mai nascosto le origini della giovane anzi hanno dichiarato apertamente che sarebbe entrata nella scuola la figlia di non solo un’artista ma ben due. La giovane è già abbastanza conosciuta e vanterebbe anche già alcune collaborazioni di rilevanza.

Entra nella casa di Amici 2022 Angelina, una nuova cantante che sarebbe la figlia di Mango e Laura Valente. Entrambe Lorella Cuccarini e Angelina mango hanno messo gli occhi sulla giovane durante i casting.

Nella puntata di Domenica è andata in onda una sfida voluta da Aria e Lorella. La Cuccarini ha sfidato Ascanio, allievo di Rudy Zerbi. Arisa invece ha sfidato Niveo, allievo di Lorella. I due allievi avrebbero entrambi rischiato di perdere il banco se non fosse stato per Maria che ha mediato.

Infatti se Angelina avesse battuto sia Niveo che Ascanio, sarebbero andati a casa entrambi. All’inizio poi Arisa ha rinunciato ad Angelina perché con Lorella non si riusciva a trovare un accordo e piuttosto che perdere un’allieva come Angelina ha deciso di cedere.

Tuttavia dopo la sfida contro Ascanio, Arisa ascoltando Angelina ha deciso che la voleva e che quindi avrebbe dovuto scegliere Angelina se stare con Lorella o Arisa. Oltre al fatto che Arisa apprezza molto la voce della giovane, entrambe vengono dalla Basilicata e questo è un motivo in più per Arisa di ottenerla come sua allieva.

Angelina Mango ha già realizzato dei suoi singoli tra cui Monolocale, Formica, Rituali e Walkman. Ha collaborato anche con Tiziano Ferro. Pare che Angelina abbia poi un fratello che fa il batterista quindi proviene proprio da una famiglia di artisti musicali. Il suo talento è motivo d’interesse per tutti all’interno della scuola. Non c’è quindi da stupirsi se vedremo Angelina Mango tra i concorrenti del serale di Amici.