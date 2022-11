Francesca non risponde alle coinquiline: la trovano morta in casa

Francesca non risponde alle coinquiline, qualche ora dopo la trovano morta nel suo letto, la ragazza aveva solo 19 anni.

È accaduto a Sassari una studentessa, Francesca Corda di 19 anni è stata ritrovata morta nel suo letto dalle sue coinquiline, le circostanze sono ancora da chiarire. Francesca era originaria di Alà dei Sardi, domenica sera la ragazza aveva salutato le sue coinquiline dicendo loro che sarebbe andato a riposare, poi l’hanno trovata senza vita.

La notte prima credevano stesse dormendo ma poi all’indomani verso l’ora di pranzo quando non l’hanno vista arrivare sono andate a controllare e l’hanno trovata morta nel suo letto.

Francesca, una ragazza di 19 anni ritrovata senza vita nel suo letto, è morta

Non appena l’hanno trovata, hanno chiamato immediatamente i soccorsi che sono arrivati sul posto insieme alla polizia ma per lei non c’era più niente da fare, potrebbe trattarsi di un infarto ma solo i risultati dell’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni potrà far luce sulla vicenda.

Una morte misteriosa che ha bisogno di delucidazioni, infatti Francesca non stava male non aveva alcuna patologia, Francesco Ledda il sindaco ha dichiarato di conoscere bene lei e la sua famiglia e dunque era a conoscenza del suo stato di salute, anche sulla pagina Facebook del Comune è stato dato l’annuncio della morte della ragazza, una tragedia inspiegabile quella che vede protagonista questa giovane ragazza di 19 anni.

Nessuno ancora sa cosa sia accaduto precisamente e la speranza è che almeno l’autopsia possa dare una risposta alle tante domande, nel frattempo la sua famiglia è devastata e non riesce a darsi una spiegazione, anche le ragazze sono sotto shock. La polizia si è messa al lavoro per capire cosa abbia fatto le ultime ore Francesca prima di mettersi a letto quella sera. Se ne stanno pensando molte e si stanno facendo varie ipotesi ma quel che conta adesso rimanere con i piedi per terra e aspettare i risultati che non tarderanno ad arrivare infatti già tra qualche giorno potrebbe esserci l’esito.