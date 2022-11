Regina Elisabetta bomba: Non è morta di vecchiaia | C’entra un tumore

La notizia è di quelle che ci lasciano completamente senza parole e riguarda l’amatissima Regina Elisabetta venuta a mancare a settembre.

Lei è stata una regina molto amata e tutti noi l’abbiamo sempre vista nelle nostre vite perchè il suo regno è stato uno di quelli maggiormente duraturi, al suo posto adesso troviamo il figlio Carlo, che verrà incoronato il prossimi anno come Re Carlo III.

Ma nelle ultimissime ore è giunta una voce che ci sta lasciando senza parole perchè sembra che la donna non sia morta in modo naturale, cerchiamo quindi di capire che cosa si nasconde dietro a questo avvenimento che ha lasciato senza parole il mondo intero.

Regina Elisabetta bomba: Non è morta di vecchiaia | La voce da non credere

Dalla sua morte sono passati pochi mesi, all’incirca due ed il motivo che tutti noi conosciamo è che sia morta in modo naturale, ovvero dovuto alla sua non più giovane età, aveva infatti 96 anni, all’incirca dopo un anno che anche il marito era venuto a mancare.

Ma come vi accennavamo in precedenza è uscita una voce molto particolare che riguarda che cosa sia accaduto veramente, a parlare è un amico del coniuge che ha pubblicato un libro davvero particolare.

Sembra, infatti, che tutto potrebbe essere sconvolto da un momento all’altro, ad oggi la Famiglia Reale non ha voluto ancora mettere mano alla notizia che si sta via via diffondendo sempre di più.

La regina, come ben sappiamo è sempre stata molto riservata e non ha mai preso in considerazione la possibilità di raccontare tutto quello che succedeva nella sua vita, questo amico della regina ha scritto un libro che si chiama Elizabeth: An Intimate Portrait, da Gyles Brandreth.

Sembra che la donna combatteva una malattia molto grave che ha sempre tenuto per se e che non è mai stata confermata in alcun modo, nemmeno dopo la sua morte avvenuta in Scozia.

Stando all’autore del libro non è venuta a mancare, quindi, per vecchiaia ma perchè non stava bene, aveva, un forma di mieloma, ovvero un cancro del midollo osseo, ecco perchè era spesso stanca, aveva perso del peso e problemi con la mobilità, come si era visto nell’ultimo periodo della sua vita.

Inoltre, sembra che lo scorso anno abbia esagerato e per questo motivo aveva preso un periodo di riposo assoluto. Al momento, come vi dicevamo non è stata ne confermata ma nemmeno smentita la voce che sta circolando in queste ultime ore. Cosa ne pensate?