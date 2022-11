Scopriamo insieme la voce che è stata messa in giro nelle ultime ore e che sembra lasciare completamente senza parole. Qualcosa di molto particolare sta accadendo.

Si perchè si parla di una separazione molto importante, ovvero quella del Principe Harry con l’amatissima Megan, anche se per il momento non ci sono conferma, ma il pubblico già sta impazzendo per questo gossip.

Il tutto è nato da un chiacchiericcio che ovviamente è stato riportato da alcuni importanti giornali, ma andiamo a capire meglio quello che succede ai duchi di Sussex. Il dettaglio sulla loro vita sentimentale sempre sempre più complicato.

Harry e Megan: separazione dietro l’angolo? Lui aspetterebbe un figlio dall’amante

Nei giorni passati si parlava di un possibile tradimenti di Meghan con la guardia del corpo del marito, ovvero di Harry, ma questa volta sotto accusa c’è lui. Sembra che i tradimenti siano all’ordine del giorno. La coppia aveva lascito Londra per vivere una vita tranquilla e riservata, ma così non sembra stiano andando le cose.

Leggi anche —> Grande Fratello: rivoluzione in corso, ecco cosa cambia

Si parla proprio di vite parallele, e la voce sulla separazione tra Harry e Meghan diventa sempre più insistente, come riportano i vari giornali esteri, ma nelle ultime ore, come possiamo leggere anche su DiLei, sembra che Harry ha un amante e che la donna possa essere anche in dolce attesa.

Questo potrebbe aver fatto precipitare le cose molto velocemente, anche se lei avrebbe tradito lui, il pettegolezzo continua e sembra che lei voglia lasciare la loro abitazione a Montecito, insieme ai suoi due figli, ovvero Archie e Lilibet.

I litigi sono sempre più frequenti, anche fuori casa, si parla infatti, di una lite in un ristorante vicino casa, dove Harry avrebbe lasciato la moglie con gli amici e sarebbe andato via. Per il momento, come vi abbiamo già detto sono solamente dei pettegolezzi, nulla di più.

Leggi anche —> Uomini e Donne : Maria inchioda tutti, ecco come I Un mito!

Insomma sembra una vera e propria telenoveles a puntate dove prima succede una cosa e poi tutto viene ribaltato dal comportamento dell’altra persona. Le voci al momento non trovano una conferma oppure una smentita da parte dei diretti interessati.

Se nelle prossime settimane ci saranno interessanti aggiornamenti su quello che sta succedendo, ovviamente vi daremo la notizia. E voi cosa ne pensate di queste voci che ci sono sul web? Possono essere vere oppure no?