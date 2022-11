Grande Fratello: rivoluzione in corso, ecco cosa cambia

Il Grande Fratello Vip sta per subire un cambiamento importante. Signorini si scontra con Ballando.

Nel palinsesto di Canale 5 si stanno verificando notevoli cambiamenti. Uno di questi riguarda il programma condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip. Sono uscite delle indiscrezioni che rivelano una notizia sconvolgente sul programma.

Cambia l’appuntamento del GF Vip che va a scontrarsi con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Il reality potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al programma di Rai 1 che è molto seguito.

Il Grande Fratello Vip cambia programmazione

A dicembre il palinsesto di canale 5 cambia. Il Grande Fratello Vip torna con due appuntamenti e questa volta andrà in onda di sabato, il che è una novità perché il reality non è mai andato in onda di sabato in prima serata.

La nuova programmazione potrebbe mettere i bastoni nelle ruote al programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Altri cambiamenti sono in atto, la miniserie Passaporto per la libertà andrò in onda da venerdì 9 dicembre.

Il 10 dicembre Ballando con le Stelle e il Grande Fratello Vip non si scontreranno però, perché il talento show vip dovrebbe prendere una pausa. Mentre invece il 17 dicembre i due programmi andranno in contrasto.

Sicuramente la Carlucci non avrà la strada spianata come pensava, con l’approdo del GF Vip il sabato sera. Per alcuni mesi la Carlucci ha dovuto dividersi gli ascolti con Tu si que vales e ora che è finito pensava di non avere più rivali. Questa mossa di Mediaset potrebbe quindi spiazzare la Carlucci.

In questi anni i due conduttori si sono già scontrati, infatti il Grande Fratello Vip è andato in onda contro le prime tre edizioni de Il Cantante mascherato condotto sempre dalla Carlucci. Nella prima edizione la conduttrice ha avuto la meglio invece nella seconda e terza sfida si sono equilibrati molto.

Staremo dunque a vedere come andranno gli ascolti del sabato sera, chissà quale dei due programmi si porterà a casa la vittoria. Quello che è certo è che i due programmi sono entrambi molto seguiti e amati dal pubblico. Pertanto ora i telespettatori dovranno scegliere quale prediligere.