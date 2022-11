Uomini e Donne : Maria inchioda tutti, ecco come I Un mito!

Maria De Filippi inchioda finalmente la corteggiatrice smascherandola, la conduttrice non si fa fregare facilmente.

La conduttrice Maria De Filippi è riuscita finalmente ad inchiodare una corteggiatrice che non era sincera. L’ha smascherata davanti a tutti giustamente perché il programma pretende la totale sincerità da parte dei personaggi.

Nello specifico si pretende che le persone siano oneste sulla loro situazione sentimentale al di fuori del programma. Questo vale per tutti quanti, si può partecipare solamente se si è single. Già in passato è capitato che alcuni personaggi parteciparono al programma essendo fidanzati e sono sempre stati beccati.

La De Filippi smaschera un’altro personaggio a Uomini e Donne

Maria De Filippi ha smascherato un altro personaggio a Uomini e Donne che non era sincero. Si tratta di una corteggiatrice di Federico Dainese che ha mentito sulla sua reale situazione sentimentale all’esterno del programma.

Parliamo di Noemi, la ragazza napoletana che il tronista Federico ha portato più volte in esterna. A Federico la ragazza piaceva molto ma davanti alle nuove rivelazione ha dovuto fare un passo indietro.

Nel corso di una puntata di Uomini e Donne quindi Maria De Filippi fa mettere al centro Federico e Noemi e manda in onda la loro esterna, in cui lei appare imbarazzata e anche molto fredda. Evita il contatto fisico con Federico che inoltre le chiede un bacio che poi non riceve.

Dopo aver visto il video la ragazza afferma di voler lasciare il programma perché non si sente presa mentalmente dal tronista. A questo punto la De Filippi prende in mano la situazione e chiede a Noemi se è sicura di quello che dice. La conduttrice le chiede anche di non metterla in difficoltà dicendo bugie.

La De Filippi arriva al dunque e le chiede se va via perché non le piace Federico o perché a lei piace un altro. Noemi conferma però la sua versione, dicendo che semplicemente non l’ha presa mentalmente. A questo punto la redazione e Maria De Filippi intervengono per evitare che il pubblico venga preso in giro e quindi smascherano la ragazza.

La De Filippi manda in onda delle foto che ritraggono Noemi con un altro ragazzo. Nella prima foto i due sono solo vicini e nella seconda si baciano. La giovane invece di scusarsi ha continuato a sostenere la sua tesi e poi è scappata via. Il tronista è rimasto deluso dall’accaduto ed è tornato a sedersi.