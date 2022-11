Il terribile lutto di Cristiano Ronaldo: la rivelazione commuove tutti

Terribile lutto per Cristiano Ronaldo, ecco cosa è emerso.

Ormai tutti sono a conoscenza che il calciatore Cristiano Ronaldo purtroppo ha perso il suo bambino, qualche giorno fa si è lasciato andare, confessando di tenere in casa nel seminterrato le ceneri del bambino.

Le ceneri del piccolo starebbero vicino a quelle di suo padre che è morto dal 2005 il trentasettenne, ospite nel programma ‘Piers Morgan Uncensored’, ha dichiarato di sentire delle energie e di sentirsi in contatto con il piccolo e questo lo farebbe sentire meglio.

Cristiano Ronaldo il lutto terribile il calciatore si lascia andare ad una confessione inaspettata

Angel questo è il nome del piccolo bambino che non ce l’ha fatta lo scorso 16 aprile, il bambino sarebbe deceduto durante il parto, la consolazione è che almeno Bella Esmeralda la sua piccola gemellina è sopravvissuta e si è unita alla loro famiglia. Una grande gioia è stata quella di poterla avere, anche se il vuoto lasciato dal piccolo continua a farsi sentire nonostante siano passati ormai mesi.

Il calciatore ha dichiarato che le ceneri del suo bambino starebbero nel seminterrato proprio accanto a quelle del suo papà, è sicuro del fatto che non getterà mai le polveri dei suoi cari, dunque non spargerà le ceneri né in un oceano nè in nessun altro luogo. Resteranno lì nel seminterrato di casa sua al piano di sotto infatti nella sua abitazione ha una piccola cappella ed è lì che rimarrà suo figlio e suo padre. Poi una tenera confessione Cristiano Ronaldo ha dichiarato di parlare con suo figlio, sostiene inoltre che il suo bambino lo aiuti ad essere una persona migliore, lo sente vicino e crede che lui gli mandi dei messaggi lo stesso vale ormai da tempo anche per suo padre.

Cristiano Ronaldo ha anche altri figli, il più grande di 12 e gli altri più piccoli, il primogenito quando è venuto a sapere della perdita del suo fratellino ha pianto molto insieme a suo padre. Per gli altri invece è stato diverso all’inizio non gli avevano detto nulla ma poi col passare dei giorni alla fine hanno trovato il modo di confessargli che il loro fratellino era volato in cielo. Il calciatore si è detto contento della sua decisione di aver detto la verità, i per i suoi figli adesso il piccolo Angel e fa parte della loro vita, a volte capita che i bambini facciano un disegno indichino il cielo dicendo che lo hanno fatto per Angel.