Cristiano Malgioglio si confessa a Verissimo: le parole del cantautore siciliano nello studio di Silvia Toffanin, ecco cosa ha detto.

Dopo l’esperienza a Il Cantante Mascherato nelle vesti di Soleluna, Cristiano Malgioglio si prepara a passare l’estate da protagonista; come da lui stesso rivelato di recente infatti, è prontissimo a lanciare prossimamente un nuovo singolo.

Intanto, il cantautore siciliano è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo, dove ha potuto confessarsi davanti a Silvia Toffanin e a tutti i telespettatori; ecco le sue parole.

Cristiano Malgioglio si confessa a Verissimo: l’intervista con Silvia Toffanin

Nel salotto di Silvia Toffanin, Malgioglio si è mostrato ancora una volta senza peli sulla lingua; parlando di diversi argomenti, specie di tre figure legate alla sua vita, il cantante (che ha festeggiato tra l’altro il compleanno in studio) ha dato sicuramente spettacolo.

Su Raffaella Carrà, sua grande amica, si è soffermato su un qualcosa che gli è dispiaciuto molto, ovvero che sul web siano trapelate foto della sua casa e della sua camera da letto.

“Quello che ho trovato vergognoso…E te lo dico perché sono uno che non ha peli sulla lingua…Non mi è piaciuto che sono state diffuse le foto della sua camera da letto…Il suo bagno…Erano cose troppo private e personali…Mi ha fatto male…E’ stato orribile…” le parole di Maglioglio sull’argomento.

Il cantante ha poi rivelato come ci sia rimasto male di non essere stato citato nel libro autobiografico di Miguel Bosé, di cui è amico ormai da diversi anni. “Ci sono rimasto male, lo devo ammettere…Pazienza, comunque alla fine questo non è un grande problema…” spiega a Silvia Toffanin.

Spazio anche per qualche battuta, pienamente nello stile di Maglioglio; la Toffanin gli ha infatti chiesto il suo parere sulle parole dell’amica Amanda Lear, che di recente ha detto in tv di non avere più interesse in rapporti fisici con un uomo.

“Lei dice che ha chiuso la sua boutique? Io la mia la lascio ancora aperta…Anzi, dico di più…La porta la lascio proprio spalancata…” le parole scherzose del cantante, che hanno scatenato le risate della conduttrice e del pubblico.