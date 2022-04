Floriana Secondi si confessa dopo l’Isola e stupisce tutti: ecco le sue parole, da non credere quanto rivelato dall’ex-naufraga.

Floriana Secondi è giunta alla ribalta con la primissima edizione del Grande Fratello, che poi si è affermato come uno dei reality show (anche grazie alla versione vip) più longevo e seguito di Mediaset; di recente però, si è rimessa in gioco con L’Isola dei Famosi.

Tornata dall’esperienza in Honduras per il programma condotto da Ilary Blasi, la Secondi è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin; davanti alla conduttrice si è confessata, ecco le sue parole.

Floriana Secondi si confessa dopo l’Isola e stupisce tutti: le sue parole a Verissimo

Come di consueto, il programma di Silvia Toffanin continua a dare grande spazio ai programmi di Canale 5, tra cui Amici e L’Isola dei Famosi; questa volta, per il reality show è arrivata ospite in studio Floriana, che in studio ha avuto modo di rivelare diversi retroscena sulla sua esperienza in Honduras.

La Secondi ha evidenziato come si aspettasse delle puntate serale diverse, come ad esempio che venisse mostrato ai telespettatori quanto da lei fatto (come raccogliere legna o pescare) durante la settimana.

“Mi aspettavo si vedesse nelle puntate in Palapa” spiega Floriana, al quale la Toffanin ha risposto in maniera ironica ma pungente. “Volevi essere celebrata? Eh ma hai sbagliato programma, dovevi andare allo Show dei Record” le parole della conduttrice, che poi si mette a ridere insieme alla sua ospite.

Nell’intervista, la Secondi ha anche messo in evidenza alcuni suoi sbagli in Honduras, compreso quello di prestare troppa attenzione ai pensieri degli altri e di farsi influenzare dai loro comportamenti.

“Non ho cercato più di essere quello che volevo, notavo quello che facevano gli altri. Questa è stata la mia brutta figura, speravo che a 44 anni sarei riuscita a gestire questo aspetto” spiega, confessando poi che una volta tornata a casa sia il compagno Angelo che il figlio l’hanno ‘rimproverata’.

“Mio figlio non mi ha voluto parlare per un po’ di giorni. Ci è rimasto malissimo, anche il mio compagno” spiega, aggiungendo poi che il figlio le ha detto che poteva davvero fare di meglio.