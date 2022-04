Case in affitto a 50 euro al mese? Ecco per quali categorie e come

Per chi sceglie di prendere una casa in affitto ecco che si possono pagare davvero poco. Vediamo in che modo.

Se si ha un ISEE fino al 20.000 euro e si tratta di ragazze madre o disoccupati allora si può prendere in affitto una casa a partire da 50 euro al mese.

Purtroppo in Italia c’è tanta povertà e tante famiglie in gravi difficoltà economiche. Categorie davvero che rischiano di trovarsi in strada senza avere un tetto.

Le case popolari sono un’alternativa e danno la possibilità a quelle categorie che non possono permettersi di pagare degli affitti anche normali, di poter prendere in affitto una casa a pochissimi euro.

Come è possibile ottenere questa grande agevolazione.

Bisogna presentare domanda di casa popolare al comune di residenza dove ovviamente ci sono delle graduatorie. Un elemento importante da considerare è il numero di componenti la famiglia. In altri invece vale lo stato di disoccupazione più lungo e così via dicendo. Una regola generale non esiste, così come non esistono tariffe prestabilite a livello centrale.

Ciò che è più o meno la regola, è la situazione di fabbisogno di una famiglia. Innanzi tutto l’ISEE, che in generale non deve superare 20.000 euro. In genere la casa popolare viene assegnata a famiglie che non hanno alcun alloggio, o ne hanno uno inadeguato alle loro esigenze e non hanno mezzi per trovarne uno da soli. In genere l’ISEE per le case popolari si calcola sul reddito al netto delle tasse e delle detrazioni ma comprensivo di tutte le indennità percepite, anche quelle assistenziali.

Finalmente le famiglie potranno tirare un sospiro di sollievo e quindi anche chi non potrà permettersi di pagare un affitto in questo modo potranno avere le chiavi per accedere a delle case popolari.

Molte famiglie in questo periodo successivo alla pandemia si sono impoverite tantissimo e hanno bisogno davvero di avere delle case che possono dare loro una sicurezza.

Grazie al Governo che con queste agevolazioni sostiene queste famiglie che hanno bisogno di un aiuto concreto e con queste case popolari possono respirare davvero.

