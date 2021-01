Continuano a fare scandalo Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: dopo le polemiche per aver violato il dpcm ed essere scappati in vacanza, questa volta a fare scalpore è stato il loro bagno di coppia a luci rosse. Ecco il video

Continuano a fare scandalo Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: dopo le polemiche per aver violato il Dpcm ed essere scappati in vacanza sulla neve, questa volta a fare scalpore è stato il loro bagno di coppia, molto bollente. Infatti mentre i carabinieri indagano sulla vacanza che la coppia avrebbe appena fatto a Courmayeur, violando così le restrizioni anticovid, un altro video sta facendo discutere il web. Georgina Rodriguez infatti nelle scorse ore, ha deciso di postare sul suo profilo Instagram, una clip in cui la coppia fa un bagno bollente tra la neve.

Nel video i due si abbracciano e si scambiano delle coccole avvolti dal fumo dell’acqua bollente, in una cornice innevata. Cristiano Ronaldo poi esce dall’acqua e si ricopre le gambe di neve ghiacciata per poi tornare in acqua dalla sua dolce metà per farsi sciogliere. Passione alle stelle: tra baci, carezze ed effusioni. Molti però hanno notato che la showgirl come località avesse geolocalizzato il video a Torino, anche se, come commentano alcuni utenti, a Tornino non c’è mai stata tutta quella neve. “Torino quella? Non direi proprio” scrive un utente, “Le famose terme di Torino” ironizza un altro. Sarà forse un video inedito della loro fuga d’amore a Courmayeur?

Cristiano Ronaldo parte per festeggiare il compleanno della fidanzata Georgina.

Sanzioni in arrivo per Cristiano Ronaldo. Il campione Juventino e la compagna Georgina Rodriguez hanno violato le regole anticovid disposte nell’ultimo Dpcm decidendo di trascorrere il week-end in Valle D’Aosta. Il campione portoghese, residente a Torino, è partito per festeggiare il ventottesimo compleanno della fidanzata a Courmayeur, famosa località montana della Valle D’Aosta. Nonostante la chiusura delle piste, dei ristoranti e la restrizioni per l’emergenza Covid, la coppia ha deciso di partire e trascorrere una breve vacanza in un famoso resort montano per rilassarsi e passare un compleanno speciale.

Peccato però che la legge vieta ogni spostamento tra regioni a rischio e che, sia il Piemonte che la Valle D’Aosta sono attualmente di colore arancione, e soggette quindi al divieto di spostamenti fuori regione. Nonostante tutte le limitazioni e il divieto, la coppia ha deciso di partire e postare anche sui social la loro fuga d’amore. Il campione è stato immortalato alla guida di una potente motoslitta, felice e spensierato assieme alla fidanzata Georgina durante una bellissima giornata soleggiata. Poco dopo però, probabilmente per non incorrere in una sanzione, il video è stato immediatamente rimosso dai social.