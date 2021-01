Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro posano sui social tra gli scatoloni nel nuovo appartamento nel centro di Roma dove conviveranno assieme a Nina la figlia dell’influencer e del cantante Francesco Sarcina.

Per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, vivono insieme. Dopo la proposta di matrimonio arrivata il giorno del compleanno di Clizia a meno di un anno dalla nascita del loro amore, la coppia sta mettendo le basi per un futuro insieme. Sui social hanno pubblicato gli scatti della nuova casa romana che divideranno. Entrambi appaiono sorridenti e indaffarati mentre sistemano gli scatoloni pieni di tutte le loro cose, pronti per arredare la loro nuova casa. La coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip ha sempre espresso la volontà di mettere su famiglia e ora sta gettando le basi per il futuro. Clizia non ha mai nascosto il desiderio di diventare di nuovo mamma dopo la nascita della figlia Nina avuta dall’ex marito Francesco Sarcina e al settimanale Chi ha rivelato di volere presto un secondo figlio dal compagno se Dio glielo concederà. Prima di tutto però la coppia pensa al matrimonio ma nonostante ci sia già l’anello al dito, forse per le restrizioni dovute alla pandemia, è probabile che il grande giorno debba ancora aspettare ancora qualche tempo.

Inoltre la Incorvaia prima di convolare a nozze con Paolo Ciavarro deve aspettare i documenti di divorzio dall’ex marito con il quale si sposata nel 2015. Nel frattempo però la coppia sembra più felice che mai nella loro nuova casa nel centro di Roma. Non erano in molti a scommettere sulla coppia per diversi motivi: in primo luogo il contesto nel quale si sono conosciuti e poi la differenza di età di 12 anni. E invece nonostante i cattivi pronostici, Clizia e Poalo non hanno mai dimostrato dubbi sulla loro unione, bruciando tutte le tappe in pochissimo tempo.

