Temptation Island: ex concorrente attacca gli autori, svelati i segreti del reality

L’ex concorrente di Temptation Island, Sofia Calesso, si è scagliata duramente contro gli autori del reality svelando importanti retroscena sul programma “ tutto studiato a tavolino“, scopriamo cosa ha confessato

Notizia scioccante lanciata da un ex concorrente di Temptation Island, la quale si sarebbe scagliata contro il reality e in particolare avrebbe accusato gli autori di manipolare i partecipanti del programma e soprattutto di avvantaggiarne alcuni, stiamo parlando di Sofia Calesso che nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista bomba a MeteoWeek in cui ha confessato delle pesanti insinuazioni contro la trasmissione, scopriamo nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Sofia ha attaccato duramente Tempatation Island e gli autori del programma, la ragazza partecipò nell’edizione condotta da Filippo Biscaglia insieme al suo fidanzato Alessandro Medici che andò in onda nell’agosto del 2020, come ben ricorderete la coppia affrontò dei momenti molto difficili soprattutto per alcuni tradimenti fatti da entrambi i partecipanti del reality, alla fine i due non riuscendo ad affrontare i loro problemi uscirono separati dal programma. Ma quello che è emerso nelle ultime ore è a dir poco sconvolgente, Sofia infatti ha accusato il programma di mandare in onda solo alcune scene scelte da loro per fare in modo che il pubblico si faccia un idea negativa su alcune persone, in questo caso su di lei.

L’ex concorrente del reality ha confessato che dopo l’uscita dal villaggio era molto arrabbiata soprattutto perché Alessandro l’aveva lasciata e per riuscire a riconquistare la sua fiducia e quella della sua famiglia non vedeva l’ora che Tempatation Island iniziasse a mandare in onda alcune scene in cui lei parlando con un single, diceva quanto fosse legata al suo fidanzato e alla sua famiglia, ma purtroppo secondo la ragazza quei momenti non sono mai stati trasmessi, infatti ha dichiarato “Era fondamentale che la famiglia vedesse quel video, ma è stato l’unico che non è stato mandato in onda. Me la sono presa tanto! Non è stato giusto che lo vedesse solo Alessandro e non la gente a casa, soprattutto per l’immagine mia“.

Quindi secondo la Calesso gli autori avrebbero costruito tutto apposta per fare in modo che il pubblico da casa si facesse un idea negativa su di lei, infatti il messaggio che i telespettatori si sono fatti su Sofia non è stato del tutto positivo, anzi, le immagini che sono state trasmesse hanno fatto capire che sia stata lei a sbagliare nei confronti di Alessandro e sempre secondo la protagonista non è stata mandato in onda il fatto che anche il suo fidanzato l’abbia tradita con una ragazza a luglio per questo motivo ha detto “loro studiano chi deve essere la vittima e chi il carnefice“.

Ma non è finita qui perché Sofia Calesso ha anche aggiunto ulteriori accuse contro gli autori di Tempatation Island, scopriamole.

Sofia Calesso contro gli autori di Temptation Island “hanno favorito Antonella Elia”

Come dicevamo le accuse della Calesso non sono finite qui, nel dettaglio l’ex partecipante del reality avrebbe fatto delle pesanti insinuazioni contro gli autori dichiarando che avevano dei favoritismi verso altri concorrenti in particolare verso Antonella Elia, infatti ha dichiarato che i loro atteggiamenti erano diversi verso la Elia ma anche verso Manila Mazzaro e ha riportato un episodio a cui ha assistito dicendo “lei parlava del suo ex fidanzato e gli autori le hanno chiesto se mandarlo in onda e farlo vedere al fidanzato nel pinnetu, e lei disse “Sì, così si ingelosisce…”. Ma a noi, queste domande, non le hanno mai fatte, anzi! Hanno proprio deciso a tavolino cosa mandare o no in onda, il gioco si è rivelato molto strategico da parte loro“.

Pesanti accuse quelle di Sofia verso gli autori del programma, vedremo se nelle prossime ore usciranno altre dichiarazioni sulla questione e se qualche altra persona deciderà di intervenire sulle parole della Calesso.