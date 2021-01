Continua il toto nomi sul nuovo inviato della prossima edizione dell’Isola dei Famosi che partirà il prossimo otto marzo su Canale 5. Dopo l’abbandono di Alvin, la produzione si è messa alla ricerca del nuovo protagonista che condurrà il programma dal Centro America. Quello che è certo fino ad adesso è che a condurre il programma sarà Ilary Blasi. Dopo numerosissimi nomi però sembrerebbe confermato anche l’inviato che accompagnerà i naufraghi in Honduras. Secondo i l sito web Blogo non ci sarebbero più dubbi. Mediaset avrebbe confermato la presenza come inviata di Elenoire Casalegno. Ne la produzione ne la presentatrice hanno ancora confermato la notizia ma secondo fonti vicine al programma, la showgirl avrebbe già firmato il contratto, sostituendo così l’ultimo inviato del programma Alvin. Sarà quindi la prima edizione dell’Isola dei Famosi tutta al femminile. Sia Ilary Blasi che Elenoire Casalegno saranno alle prese con la primissima esperienza nel reality Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Entrambe le bionde showgirls, negli anni, hanno accumulato parecchia esperienza in numerosi programmi tv e siamo sicuri non deluderanno le aspettative del pubblico. Mentre la Blasi resterà negli studi Mediaset in Italia, Elenoire Casalegno dovrà gestire il cast di naufraghi che sbarcheranno in Honduras il prossimo 5 marzo. Un’edizione più complicata delle altre a seguito dei problemi e delle norme dovute al Coronavirus, ma che secondo la produzione non dovrebbero ostacolare più di tanto lo svolgimento del reality.

Per ora anche i nomi dei fortunati concorrenti che approderanno in Honduras, non sono stati confermati ma sembrerebbe certa la partecipazione di Brando Giorgi, Vera Gemma, Eleonora Giorgi, Giorgio Manetti, Sossio Aruta, Andrea Ripa Di Meana, Giovanni Ciacci, Clemente Russ e Alex Nuccetelli.