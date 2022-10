Il fidanzato ha perso il controllo dell’auto e per la giovane promessa del cinema non c’è stato nulla da fare: è morta ad appena 28 anni.

La vittima si trovava in vacanza nella provincia di Pontevedra, in Spagna, insieme al suo fidanzato. Quest’ultimo, un ragazzo di 24 anni, è stato arrestato in quanto era alla guida dell’auto ma non aveva la patente.

La giovane – una ragazza di 28 anni – si stava preparando a fare il grande passo: a breve avrebbe avuto il suo primo ruolo da protagonista. Non molto conosciuta in Italia, era, invece, un volto piuttosto noto della televisione spagnola: Beatriz Alvarez Guerra. Il suo sogno era diventare una stella del cinema: purtroppo la sua strada si è interrotta prima di riuscire a realizzarlo. Stando a quanto ricostruito, la giovane è morta dopo che la vettura sulla quale viaggiava con il fidanzato, ha sbandato ed è finita nel fiume Almofrei de Cotobade.

Il 24enne, la cui identità non è stata rivelata, è riuscito a salvarsi scendendo dal veicolo prima che questo affondasse in acqua. Non è però riuscito a trarre in salvo anche la fidanzata. Il giovane ha chiesto aiuto ad altri automobilisti ma il veicolo ha iniziato lentamente a sprofondare nel fiume. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, ma per Beatriz non c’era più niente da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che recuperare il corpo della ragazza, privo di vita. All’arrivo degli agenti, la Polizia galiziana – preso atto della mancanza della patente – ha arrestato il ragazzo. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo e violazioni del Codice della strada. Dopo tanta gavetta tra teatro, serie tv, film e cortometraggi, Beatriz stava finalmente approdando al cinema. Aveva interpretato ruoli in diverse serie tv spagnole, come Anclados e in diversi cortometraggi. Tra questi, ricordiamo: 10 pelis , El tiempo, Los Inocentes , Te fueste antes de tiempo o Todo al Rojo. Anche l’attrice e showgirl italiana Nathalie Caldonazzo, qualche tempo fa, ebbe un brutto incidente automobilistico nel centro di Roma. La donna venne trasportata d’urgenza in ospedale ma fortunatamente tutto si risolse per il meglio.