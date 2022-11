Mattino Cinque arriva la novità alla conduzione I Cosa cambia

Arriva una novità a Mattino Cinque sulla conduzione. È stata presa una decisione riguardo la coppia Vecchi-Panicucci.

Ci sarà un cambiamento a Mattino Cinque a breve. La conduzione del programma è destinata ad essere diversa. La coppia Vecchi-Panicucci è in dubbio, questi mesi sono stati importanti per i due conduttori del mattino di Canale 5 ma sta per cambiare tutto.

Mattino Cinque sta avendo molto successo, batte la concorrenza rappresentata da Massimiliano Ossini e da Eleonora Daniele con Storie Italiane. Per questo motivo Mediaset ha deciso non di non mandare in vacanza il programma per il periodo natalizio.

Mattino Cinque: novità per il periodo natalizio

Ci sono delle novità per il periodo natalizio che riguardano il programma di canale 5, Mattino Cinque. A quanto pare il programma andrà i onda anche durate le festività ma senza Federica Panicucci. A condurre infatti ci sarà solamente Francesco Vecchi che prenderò interamente le redini del programma.

Questo accadrà dal 19 dicembre fino al giorno dell’Epifania. L’ultima puntata in cui ci sarà anche la Panicucci dovrebbe essere quella di venerdì 16 dicembre. Quel giorno probabilmente saluterà tutti quanti augurando buon vacanze. La domanda che molti si pongono è se il programma avrà la stessa rilevanza e gli stessi ascolti nonostante l’assenza della Panicucci.

Per quanto riguarda la Panicucci, quest’ultima non scomparirà però dal piccolo schermo per le vacanze. Infatti condurrà due grandi eventi, il primo è il Concerto di Capodanno che non andrà più in onda in diretta da Bari, ma si terrà a Genova. Condurrà anche in Concerto di Natale per la Pace sempre in prima serata su Canale 5.

La programmazione del Concerto di Natale è prevista per il primo gennaio. Perciò la Panicucci avrà due serate intense di conduzione nel periodo natalizio. Forse per questo ha deciso di lasciare momentaneamente il timone di Mattino Cinque, per fare le ferie prima.

Vedremo come si modificheranno gli ascolti di Mattino Cinque dal 16 dicembre e vedremo anche se il concerto di Natale otterrà quest’anno più rilevanza degli anni precedenti. Probabilmente andando in onda l’1 gennaio, il giorno dopo Capodanno molte persone saranno a casa a riposare dopo i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno.