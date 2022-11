Paola Barale bomba | Rivela quanto le davano a serata

Paola Barale: “Mi pagavano un milione a sera per farlo”. La rivelazione clamorosa che nessuno sapeva sul suo passato da sosia.

La showgirl Paola Barale, fresca di eliminazione al programma Ballando con le Stelle, parla del suo passato in un’intervista al Corriere della Sera.

Tra malinconia e ricordi, la Barale racconta della sua carriera in tv e dei suoi esordi, rivelando anche dettagli che nessuno sapeva del suo passato, come ad esempio il suo guadagno come sosia di una famosa cantante.

Paola Barale e il suo passato da sosia di Madonna

Nell’intervista al Corriere della Sera, Paola Barale si è raccontata ricordando con nostalgia il suo esordio in tv, e ha confessato che non sarebbe stato lo stesso se fosse avvenuto in quest’epoca.

“Ero abituata alla tv di una volta, quella di adesso mi starebbe stretta”, ha spiegato, “Me ne sono andata via nel bel mezzo della mia popolarità perché non ci stavo più dentro. Figuriamoci ritornarci adesso”.

Leggi anche: Andrea Delogu: Amadeus ha deciso | Da non credere

Poi sulla sua partecipazione al programma di Milly Carlucci: “Ballando con le Stelle è un po’ quel genere di tv che ho sempre frequentato, fatto di professionismo: è la televisione che conosco”.

Poi, la showgirl piemontese fa una clamorosa rivelazione che nessuno sapeva. Come noto ai più, è sempre stata incredibile la sua somiglianza con la popstar americana Madonna, e all’epoca del suo esordio questa somiglianza è stata davvero d’aiuto per la Barale.

“Mi è servito tantissimo. Se non fosse esistita Madonna oggi sarei un’insegnante di ginnastica” ha confessato, continuando poi a parlare anche dei pagamenti che riceveva per fare la sua sosia: “Mi davano un milione a sera per fare Madonna, mentre all’epoca mia madre mi dava 5 mila lire di mancia a settimana”.

Poi però, per Paola c’è stata la svolta, e la possibilità di emergere in tv interpretando solo se stessa, grazie a Mike Buongiorno che le ha dato la sua occasione. “Credo che all’inizio mi avesse scelta per via di questa somiglianza” ha ricordato, “Però con lui ho iniziato ad essere Paola”.

Leggi anche: Grande Fratello: Patrizia contro tutti | Volano parolacce

Ora, la Barale è pronta a voltare pagina dopo l’eliminazione dal dance show che l’ha riportata in tv, a meno che il pubblico non decida di riportarla in gara con il ripescaggio.