Scopriamo insieme che cosa sta succedendo tra Andrea Delogu ed il mitico Amadeus in questo momento, con una decisione che lascia senza parole.

La bravissima presentatrice nelle ultime ore sembra essere baciata dalla dea della fortuna si perchè prima non si vedeva così spesso ma in questo ultimo periodo la sua fama si è moltiplicata in modo incredibile.

Ma sapete dove la vedremo a breve? In qualcosa di molto particolare dove c’entra anche il mitico Amadeus, avete capito di cosa stiamo parlando oppure ancora siete in alto mare? Andiamo a scoprire il tutto insieme.

Andrea Delogu: Amadeus ha deciso | Da non credere

Si perchè la notizia è super recente e freschissima, Amadues ha confermato che la bella rossa Andrea Delogu sarà al timone del PrimaFestival, ovvero lo spazio che c’è immediatamente prima dell’inizio del Festival di Sanremo.

Potremmo quindi vederla in onda dal 7 all 11 febbraio tutte le sere ed accanto a lei ci saranno altri nomi molti importanti, siete curiosi? Parliamo di Jody Cecchetto, ovvero il figlio di Claudio Cecchetto, anche lui super speaker radiofonico e poi il team degli Autogol, ovvero un gruppo che fa video su youtube e conten creator, super celebri nel mondo dei giovani e non solo.

Quindi la conduzione del Prima Festival sarà qualcosa di completamente diverso dal solito, quest’estate abbiamo avuto modo di vedere la bravissima e bellissima Andrea accanto a Stefano De Martino nella conduzione del Tim Summer Hits.

Prenderà quindi il posto di Roberta Capua che nella scorsa edizione aveva traghettato in modo incredibile l’inizio del festival di Sanremo, insieme a Paola Di Benedetto e al comico Ciro Priello the The Jackal.

Ma chi troveremo in gara tra i big? In tanti pensavano che avrebbe fatto questo annuncio nella kermesse che c’è al momento a Milano, ovvero la Milano Music Week, ma verrano svelato il 4 dicembre alle 12.30 direttamente nel Tg1 della domenica.

Amadues ha anche anticipato che ha lavorato moltissimo per avere degli ospiti stranieri molto amati e particolari, che purtroppo non abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse edizioni causa Covid.

Tra i nomi sembra che ci siano, Stromae, della Kalush Orchestra e di Britney Spears ma al momento sono solamente voci che circolano sul web non c’è ancora nulla di confermato direttamente dal suo direttore artistico.

E voi cosa ne pensate di queste novità e dei nomi che circolano in rete? Vi piacerebbe vedere qualche artista in particolare oppure non avete preferenze? Continuate a seguirci per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo del gossip e non solo!