Grande Fratello: Patrizia contro tutti | Volano parolacce

Scopriamo insieme che cosa è successo nelle ultimissime ore per quanto riguarda Patrizia Rossetti all’interno del Gf.

Il reality è sempre super seguito ed amato dal pubblico a casa, ma come sappiamo la convivenza forzata porta ad alcuni scontri, che spesso possono essere di piccola entità e si risolvono velocemente, mentre altre volte è qualcosa di più importante.

Ma nelle ultime ore sembra che Patrizia Rossetti abbiamo avuto a che dire in modo incisivo, per così dire con altri coinquilini, cerchiamo quindi di capire per quale motivo e contro chi si è scagliata.

Grande Fratello: Patrizia contro tutti | Caos nella casa

La notizia è arrivata direttamente dalle pagine di un giornale super informato sempre, ovvero Novella 2000 e ha fatto seguito ad alcune segnalazioni che sono arrivate direttamente dalla rete, o meglio da un social in particolare, Twitter, dove è stato pubblicato anche un video.

Le parole utilizzate da Patrizia sono molto dure ed accanto a lei c’era anche Wilma Goich, le due donne sono tornate da poco dopo aver superato il Covid e l’isolamento. Le due donne hanno dimostrato di volersi impegnare per dare una mano in casa ma da parte degli altri non c’ lo stesso interesse.

Il diverbio è iniziato in modo abbastanza tranquillo, perchè Patrizia, ha iniziato dicendo:

“Sono andata nel cortiletto e ho trovato la tazza con le cicche spente dentro e con la cenere”.

Il problema c’è stato dopo, quando le parole hanno iniziato a far spazio anche alle parolacce, perchè non trova giusto che le persone che sporcano poi non vanno a pulire quello che lasciano in giro per la casa.

Patrizia ha poi continuato dicendo che c’è veramente uno schifo per terra e che si possono prendere anche delle malattie, ma cosa hanno risposto i vari ragazzi che sono stati attaccati? Antonella Fiordalisi ha risposto di non fumare, mentre tutti gli altri sono rimasti in silenzio senza dire assolutamente nulla.

E voi siete d'accordo con lo sfogo di Patrizia per quanto riguarda il fatto di tenere la casa dove abitano in modo forzato più pulita? Vi siete accorti anche voi che, forse, qualcuno non si impegna moltissimo?