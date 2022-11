Serena Bortone, ancora riduzioni: cosa succede al programma

Serena Bortone, arriva l’ennesima riduzione al programma, ecco cosa sta succedendo.

Sono vari ormai i programmi che stanno facendo i conti con molte variazioni dovute ai Mondiali di calcio 2023 che si stanno tenendo in Qatar. Sono tante le partite che dovranno essere giocate in queste settimane, per questa ragione le trasmissioni subiscono vari cambi d’orario e talvolta vengono accorciate cambiando orari di apertura e chiusura.

Questo è ciò che sta succedendo anche al programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, nelle prossime puntate infatti la trasmissione andrà in onda in versione ridotta.

Serena Bortone e la riduzione al programma, ecco quando andrà in onda la trasmissione

Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone subirà delle variazioni, infatti da oggi martedì 29 novembre il programma inizierà al solito orario ma durerà circa mezz’ora di meno finendo alle 15:30 e non più alle 16 come avveniva di routine. Ma il cambiamento non riguarda solo oggi infatti per tutta la prossima settimana la trasmissione finirà circa mezz’ora prima del solito dunque andrà in onda dalle 14:05 alle 15:30 circa.

I Mondiali di calcio stanno modificando i pomeriggi di Rai 1 infatti le variazioni non riguardano solo il talk show della Bortone, non andranno in onda nè la soap Il Paradiso Delle Signore, che tornerà direttamente lunedì 12 dicembre, nè La Vita In Diretta, alcuni programmi dunque subiranno un vero e proprio stop.

Variazioni e cambiamenti che si possono accettare senza fare grandi problemi anche se c’è chi ancora non ha mandato giù il fatto che l’Italia non faccia parte di questo Mondiale molti vogliono comunque seguire le varie partite e tifare magari per una squadra che hanno in simpatia o semplicemente godersi i vari match. Anche se è una cosa più da uomini e ragazzi ultimamente il calcio ha appassionato anche molte donne, alcune di loro giocano addirittura, mentre altre adorano guardarlo. Sono molti gli appassionati infatti che si stanno godendo i Mondiali 2023 nonostante tutto.