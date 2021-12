Incredibile gaffe per Serena Bortone durante il suo programma “Oggi è un altro giorno”. Dimentica il nome di un ospite, ecco di chi

“Oggi è un altro giorno”, talk show di Serena Bortone in onda su Rai 1 nella fascia pomeridiana, sta continuando a macinare successi. Questo grazie all’ottimo lavoro della bravissima presentatrice e al format avvincente che ha convinto molti telespettatori.

Ma a far parlare di Oggi è un altro giorno questa volta è stata una gaffe incredibile per Serena Bortone. La presentatrice è stata vittima di un imbarazzante lapsus. La padrona di casa del programma, infatti, durante una delle solite interviste del programma, ha dimenticato il nome di un ospite, ecco di chi.

Gaffe incredibile per Serena Bortone. Ha dimenticato il nome di un ospite

La bella e brava presentatrice di Oggi è un altro giorno ha condotto, ancora una volta, divinamente il programma in onda su Rai 1. Come sempre, infatti, i telespettatori hanno potuto godere e divertirsi grazie agli incredibili ospiti e le splendide interviste.

LEGGI ANCHE –> UNA VITA: NATALIA VIENE MINACCIATA DA…

Ma proprio durante una di queste interviste, è andata in onda una gaffe incredibile per Serena Bortone, conduttrice del programma. Durante l’intervista al gruppo musicale Dik Dik, tra i più celebri della canzone italiana, la presentatrice ha dimenticato il nome di uno degli artisti del gruppo.

Dopo un po’ di imbarazzo, la Bortone ha commentato ironica: “La vita è faticosa per le donne che non hanno niente di scritto davanti”. La presentatrice ha infatti smorzato il simpatico episodio, scatenando sorrisi e applausi da parte di chi era in studio.

LEGGI ANCHE –> AMICI 21: COSMARY SI AVVICINA AD ALEX

Dopo la gaffe di Serena Bortone, l’intervista è proseguita normalmente e i Dik Dik si sono lasciati andare a confessioni coinvolgenti. Ad un certo punto dell’intervista, il gruppo ha svelato che, in passato, il cardinale Montini, poi Papa Paolo VI, scrisse loro “Una raccomandazione in cui sottolineava che eravamo bravi ragazzi. Dopo due provini ci hanno preso”.