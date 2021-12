La sintonia tra i due allievi sembra essere sempre più forte. Cosmary si avvicina ad Alex: “Ci prova un sacco”

Amici 21 regala grandi emozioni artistiche e prestazionali, ma ci sono momenti in cui i sentimenti conquistano la scena e vanno oltre ogni aspettativa. È quello che sta succedendo a Cosmary e Alex. I due allievano sono molto in sintonia tra loro.

Fin dai primi giorni dell’inizio del programma, infatti, Cosmary e Alex si sono scambiati attenzioni e coccole, ed ora sembrano molto vicini. Per ora non si sa cosa questo rapporto potrà diventare, ma è comunque bello vedere una coppia di giovani così affiatata.

Amici 21: Cosa c’è tra Cosmary e Alex?

Sarà una bella e sincera amicizia o si tratta di un sentimento più profondo? Per ora non ci è dato sapere, ma certamente i due sembrano essere molto affiatati e sembra che Cosmary si avvicina ad Alex sempre di più. Nella puntata di domenica scorsa, infatti, è stata mostrata una clip dove Alex si è dimostrato subito molto gentile con Cosmary, nuova arrivata.

A stupire i telespettatori è stato il fatto che Alex, considerato da tutti il più silenzioso del gruppo, sembra aver trovato uno stimolo e in più per sorridere ed essere raggiante. Sarà forse merito dell’arrivo della ballerina? Maria De Filippi, con quel clip mostrato nella scorsa puntata, ha certamente fatto capire che per lei è così.

Nei momenti mostrati al pubblico, c’è un evidente complicità tra i due. In alcuni casi, sembra che sia addirittura Cosmary a cercare Alex. Spesso la ballerina chiede al ragazzo di farle compagnia sulla veranda, nonostante un po’ di successivo imbarazzo su quella panchina.

In un altro momento, Cosmary ha abbracciato Alex mentre era steso sul letto. Ma per il ragazzo sembra essere troppo presto. Anche all’interno della casa, infatti, si vocifera che tra Cosmary e Alex ci possa essere qualcosa e che, a quanto pare, sia proprio Cosmary a provarci con Alex.

Mentre i due erano a fare la spesa, infatti, Nicola ha parlato con Serena, facendo notare il comportamento di Cosmary con Alex “Lei ci prova un sacco” ha dichiarato il ragazzo. Insomma, il giallo si infittisce. Soprattutto con la recente eliminazione delle storie su Instagram che l’ex di Alex aveva con il ragazzo.