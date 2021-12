Nuova vita e nuovo mestiere per il padre della figlia di Belen, Antonino Spinalbese. Ecco il lavoro che farà da gennaio, da non credere

Antonino Spinalbese è il padre di Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e secondogenita dell’argentina, dopo la nascita di Santiago, avuto da Stefano De Martino. Il modello ed ex hair stylist, ha deciso di cambiare parte della sua vita e ora ha intrapreso una nuova professione.

Non è mai troppo tardi per cambiare mestiere e questo lo sa bene l’ex hair stylist di Aldo Coppola. Antonino Spinalbese ha infatti deciso di reinventarsi: ecco il lavoro che farà da gennaio. Il compagno di Belen aveva parlato della sua passione per la fotografia, ma non sarà questo il suo lavoro.

Ecco che lavoro farà da gennaio Antonino Spinalbese

Essere intraprendenti nella vita è un grande punto di forza. Cambiare lavoro e stravolgere la propria vita professionale non è da tutti e spesso ci vuole coraggio. Il coraggio sembra non mancare ad Antonino Spinalbese: ecco che lavoro farà da gennaio.

Il ventiseienne ha annunciato a tutti i suoi follower che inizierà una nuova avventura insieme al suo personal trainer. Il nuovo lavoro di Antonino Spinalbese, infatti, avrà a che fare con il mondo del fitness. Andrea Audino, il suo coach, avrà quindi un ruolo molto importante nel suo nuovo percorso.

In un video condiviso sui social, Antonino ha dedicato due parole alla sua nuova avventura professionale: “Perché un progetto di fitness? – ha scritto in descrizione Spinalbese – Oltre la sconfinata passione per uno stile di vita sano e l’allenamento, il fitness, la palestra, lo sport possono essere una scuola di vita”.

Spinalbese ha quindi voluto fare della sua passione un lavoro ed è deciso a far trasparire agli altri ciò che prova quando è in palestra. “L’unico modo che hai per migliorare è impegnarti”, questa è la filosofia di Spinalbese, deciso ad iniziare già a gennaio per il suo nuovo programma di fitness che promette di essere coinvolgente ed efficace.