Volete un’altra idea per il vostro Natale? Ecco a voi la ricetta dei mostaccioli, facili e veloci. Un’ottima idea regalo originale e low cost

Il Natale si avvicina e il menù del pranzo del 25 deve essere completato al più presto. Se avete deciso quale antipasto servire, con quale primo sorprendere tutti e con quale secondo riempire di sapori la vostra tavola, vi suggeriamo un’idea per il vostro dolce di Natale.

In questo articolo, infatti, vi mostreremo la ricetta dei mostaccioli, squisiti dolci al cioccolato facili e veloci da preparare. Oltre a rappresentare uno dei dolci tradizionali di queste festività, possono essere anche degli squisiti regali originali e low cost.

Ricetta dei mostaccioli. Squisiti dolcetti per il pranzo di Natale e originali regali low cost

In Italia, esistono numerosissime varietà di mostaccioli. Deliziosi sono i mostaccioli pugliesi, altrettanto buoni e invitanti quelli calabresi. Oggi ti proponiamo i mostaccioli morbidi napoletani, deliziosi snack con alcune particolarità tra gli ingredienti. Ecco la ricetta dei mostaccioli:

Ingredienti:

500gr di farina 00;

150gr di farina di mandorle;

150gr di zucchero;

150gr di miele;

200gr di cioccolato fondente

1 arancia;

35gr di cacao amaro in polvere;

2 cucchiaini di cannella o pisto napoletano;

10gr di ammoniaca per dolci;

100ml di acqua calda.

Preparazione:

Preriscaldate il forno a 180° in modalità statica e lasciategli raggiungere la temperatura. Mettete in una ciotola la farina 00, la farina di mandorle, il miele, il cacao amaro in polvere, lo zucchero, la scorza e il succo d’arancia e l’ammoniaca.

Insaporite il composto con la cannella o il pisto napoletano e, successivamente, versate l’acqua calda. Aggiungete acqua (senza badare troppo agli ml indicati tra gli ingredienti) fino ad ottenere un composto omogeneo e ben elastico.

Successivamente, stendete l’impasto con l’aiuto di un mattarello fino ad ottenere uno spessore di circa 1,5 cm. Poi tagliate il composto a rombi in modo da creare le forme dei vostri futuri mostaccioli.

Mettete i rombi su una teglia con carta forno, infornateli e lasciate cuocere per 15 minuti. Dopodiché lasciateli raffreddare su una grattella.

Mentre aspettate che le forme si raffreddano, procedete con la realizzazione della glassa. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria e mettete i biscotti nel cioccolato, immergendoli fino a ricoprirli totalmente. Se volete potete aiutarvi con delle pinze.

Successivamente, mettete i mostaccioli su una teglia e aspettate che la glassa si solidifichi. Potete anche modellare la glassa con un pennellino e aggiungere decorazioni a vostro piacimento. Per la conservazione, suggeriamo di inserire i vostri mostaccioli in una scatola di latta.