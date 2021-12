Tisana brucia grassi e contro la cellulite: ecco come prepararla

Vediamo insieme come possiamo fare una squisita tisana che ci aiuta anche a combattere i grassi, che non è mai male!

Le festività sono sempre più vicine, e con esse ovviamente anche le mangiate magari un po più abbondanti del solito.

Ma cosa ne dite di provare una buonissima tisana brucia grassi che ci può aiutare a rimanere in forma? Eccola.

Iniziamo però con il dire che la cellulite colpisce quasi tutte le donne, ovvero il 90% in età fertile, ed è una sorta di alterazione del microcircolo a livello dell’ipodema.

Tisana Anticellulite: Ecco un aiuto importante

Molto spesso si trova solamente in alcuni punti del corpo, come i glutei, i fianchi, l’addome ed ogni tanto le braccia e la schiena.

Spesso ci sono anche alcuni sintomi come la ritenzione idrica, ovvero una sorta di squilibrio tra il sistema linfatico e quello venoso.

Molto spesso se soffriamo di cellulite quelle zone nei primi momento appaiono di colore rossastro e prudono, nei casi più importanti si notano anche piccoli noduli fibrosi in profondità accompagnati da lividi e teleangectasie.

Le cause principali della cellulite si trovano in alcuni fattori genetici, ed ecco anche il motivo per il quale maggiormente le donne hanno questo problema.

Troviamo poi i fattori alimentari non consono, e l’assunzione di alcuni farmaci, come quelli anticoncezionali

Ma arriviamo alle tisane che ci possono aiutare a contrastare la nostra cellulite, o quanto meno a combattere l’eccesso di liquidi.

Iniziamo con la betulla, che ha un forte potere diuretico, ed in questo caso possiamo utilizzare circa 10 grammi di foglie in una tazza di acqua bollente, aggiungendo un cucchiaino di bicarbonato.

Per quanto riguarda sempre la ritenzione idrica possiamo assumere delle tisane che al loro interno contengono questi principi: