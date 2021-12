Tarocchi degli ex: scopri se devi riaccendere la fiammella oppure mettere la parola fine per sempre

Se vuoi risposte in amore, ti proponiamo i tarocchi degli ex: il simpatico gioco che ti dice se riaccendere la fiammella o mettere la parola fine

Riaccendere la fiammella con il/la tuo/a ex, o mettere la parola fine per sempre e provare qualcosa di diverso? Se le hai provate tutte e vorresti concederti un simpatico gioco che ti aiuterà a riflettere ancora meglio, prova i tarocchi degli ex.

Questo divertente gioco è un modo simpatico per riflettere di più sulla propria situazione sentimentale. Magari chi lo sa, potrebbe servire da spunto su quello che dovrai fare: riaccendere la fiammella, oppure mettere la parola fine per sempre alla tua relazione?

Tarocchi degli ex: come va in amore?

Non essere ossessionato dal tuo amore passato o appena finito. Se non è andata bene ci saranno sicuramente altre occasioni per trovare quella persona che ti ama davvero. Se hai bisogno di una distrazione prova con i Tarocchi degli ex.

Con questo simpatico gioco riuscirai sicuramente a prendere in considerazione, in modo giocoso, cosa potresti fare nella tua situazione: provare a riaccendere la fiammella, oppure mettere la parola fine per sempre? Ecco i Tarocchi degli ex. Scegli una tra le 3 carte e leggi il risultato.

Impiccato

Se hai scelto la carta dell’impiccato, sappi che questa rappresenta una relazione che esiste solo nei tuoi pensieri. Cerca di capire se sei preso da qualcuno/a con cui in realtà non hai nessun rapporto o semplicemente appartiene ad un lontano passato.

Spesso è fondamentale rendersi conto di quella che è la realtà e mettere da parte ciò che avviene solo nella tua mente. Pensa al tuo ex e al perché non state più insieme, evidentemente era una persona che non faceva per te;

Forza

La carta della forza rappresenta l’impossibilità per gli amanti del passato di poter tornare insieme. Tra i due potrebbe esserci un po’ di ostilità e attrito, motivo per cui la relazione è finita. Ma non demordere, se uno dei due accetta di essere subordinato all’altro, la coppia potrebbe riformarsi e potreste tornare a progettare il vostro futuro;

Torre

Se hai scelto la carta della Torre, devi sapere che questa rappresenta la decisione di non andare in contro alle conseguenze delle proprie azioni. In realtà questo è un atteggiamento poco maturo e non ti aiuterà a crescere. Probabilmente, tu o il tuo ex avevate secondi fini nella vostra relazione, per cui è meglio se è finita.