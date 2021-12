Gli Anacardi sono tra gli spuntini più apprezzati in assoluto, ma occhio a non esagerare: mangiali così se vuoi perdere peso

Cosa c’è di meglio nel rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro, studio o altre attività, gustando dei deliziosi Anacardi senza nessuno che ti disturbi? Gli Anacardi rappresentano, infatti, un delizioso snack veloce, da consumare da soli o in compagnia.

Ammettiamolo, quante volte, davanti ad una ciotola di Anacardi, abbiamo perso il conto su quanti ne abbiamo mangiati? Ebbene sì, questi buonissimi semi, rappresentano uno spuntino perfetto, ma occhio a non esagerare. Mangiali così se vuoi perdere peso.

Anacardi: mangiali così se vuoi perdere peso

Chi è particolarmente goloso di questi buonissimi frutti e, spesso, non riesce a rinunciare ad un delizioso spuntino a base di Anacardi, potrebbe chiedersi se questi fanno ingrassare. In realtà, se assunti con le giuste dosi, gli Anacardi non fanno ingrassare, ma serve comunque prestare molta attenzione.

La frutta secca, come noci, arachidi, mandorle e, appunto Anacardi, non fanno ingrassare. Nonostante siano frutti ricchi di grassi, questi sono i cosiddetti “grassi buoni”. Ma il dubbio rimane e ci si chiede se gli anacardi fanno ingrassare: mangiali così se vuoi perdere peso.

Se hai intenzione di perdere peso, infatti, il consiglio è quello di mangiare non oltre una manciata di 15-20gr giornalieri di anacardi. Gli esperti, infatti, suggeriscono di non esagerare con le dosi e di preferire di gran lunga gli Anacardi al naturale e non salati.

Evitare di mangiare anacardi tostati e con burro, infatti, permetterebbe di non assumere calorie extra. Dunque, non privatevi di questi deliziosi frutti, ma cercate sempre di limitare il loro consumo in vista di una corretta alimentazione che sia alleata del vostro peso e della vostra salute.

Secondo alcuni studi, infatti, la corretta assunzione di anacardi non corrisponde assolutamente ad un aumento di peso. Al contrario, il consumo corretto di anacardi è indice di una minore assunzione di calorie rispetto ad altri cibi consigliati nei regimi alimentari.