La posizione in cui ti siedi a tavola può rivelare tanto di te e mostrarti come sei veramente. Fai questo test e scopri qualcosa di te

Tutti noi, in un modo o nell’altro, hanno una posizione preferita o usuale quando si siedono a tavola a mangiare. Se ci facciamo caso, infatti, quado si è in famiglia o con dei coinquilini, tendiamo sempre ad occupare gli stessi posti.

Abbiamo pensato, dunque, di proporti questo simpatico e giocoso test da fare con amici e “commensali”. La posizione in cui ti siedi a tavola, infatti, può rivelare tanto di te e mostrarti come sei veramente. Se sei curioso di scoprire tratti della tua personalità che non conoscevi, ecco il test che fa per te.

La posizione in cui ti siedi a tavola rivela tanto di te. Ecco il test

Esistono quiz, enigmi e semplici prove che, grazie a delle abitudini quotidiane diffuse tra tutti noi, possono dirci tantissimo della nostra personalità. Secondo questo test, la posizione in cui ti siedi a tavola rivela tanto di te e può dirti come sei veramente. Ricordiamo che si tratta di un semplice gioco, per cui divertiti.

Capotavola

Se sei solito/a sederti a capotavola, sappi che quello è il posto più ambito di tutti. Molto probabilmente vuol dire che sei una persona a cui piace stare al centro dell’attenzione e che ha grandi ambizioni da leader. Hai un grande carisma e sei molto determinato, non temi buttarti in nuove avventure e non ti spaventano le responsabilità;

Vino al capotavola

Se il posto che prediligi è di solito quello vicino al capotavola, vuol dire che sei una persona molto ambiziosa e piena di idee. Tuttavia, a volte ti manca quel coraggio e quella determinazione che ti potrebbero permettere di raggiungere i tuoi obiettivi. A volte, infatti, manchi di sicurezza;

Posto centrale

Se invece ami sederti nei posti centrali, vuol dire che sei una persona a cui non piace molto apparire e che preferisce stare dietro le quinte. Distinguerti dagli altri è una cosa che non ti interessa e che potrebbe anche metterti in imbarazzo. Sei però una persona socievole e generosa.