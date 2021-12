Sei pronto per affrontare un nuovo e difficilissimo rompicapo? Trova il panda tra le pillole e mettiti alla prova, nessuno ci riesce

Oggi vogliamo proporti un nuovo e interessante rompicapo che ti farà mettere le mani nei capelli. Si tratta di un test visivo che metterà alla prova le tue capacità di concentrazione. Non dovrai fare altro che concentrarti e sfidare te stesso per misurare le tue capacità.

Nell’immagine che ti proporremo, infatti, ci sarà un rompicapo da risolvere: trova il panda tra le pillole presenti in figura. Sembra facile vero? Vediamo allora se ce la fai e quanto tempo ti servirà per venire a capo e risolvere l’enigma. Nessuno ci riesce.

Rompicapo: trova il panda tra le pillole

Mettersi alla prova con test, enigmi e rompicapi è un modo molto utile per misurare le proprie abilità e passare del tempo in maniera fruttuosa. Risolvere test di logica, infatti, è un ottimo modo per tenere allenata la propria mente e non annoiarsi.

In questo divertente rompicapo ti è richiesto di fare una piccola ricerca: trova il panda tra le pillole presenti in figura. Potrebbe sembrare facile, ma in realtà è più difficile di quanto tu possa pensare. Se sei pronto mettiti alla ricerca e, una volta finito, sfida i tuoi amici.

Il tenero panda si nasconde tra un numero indefinito di pillole, capsule di varie forme e pastiglie. C’è un elemento che contraddistingue l’immagine: è tutto in bianco e nero, la stessa tonalità del classico panda. Sarà proprio questa caratteristica a rendere più difficile la risoluzione del gioco.

L’immagine in questione è stata pubblicata su Playbuzz dall’utente “Name the Player” e ha coinvolto milioni di altri navigatori del web. In tantissimi, infatti, si sono cimentati alla ricerca del panda e la sua difficoltà ha fatto in modo di accrescere la notorietà del rompicapo.

Se sei arrivato a questo punto, vuol dire che hai risolto il rompicapo o, dopo averci provato, hai deciso di gettare la spugna. A questo punto, quindi, vogliamo fornirti la soluzione e dirti finalmente dove si è nascosto il simpatico panda.

Visto? Il tenero amico era nascosto nella parte centrale, a sinistra, dell’immagine. Non era per nulla facile trovarlo e, se lo hai risolto, adesso prova a sfidare i tuoi amici e a vedere chi impiega meno tempo nel fornire la soluzione.