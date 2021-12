Mediaset ha deciso di non mandare più in onda le nuove puntate di New Amsterdam 4. Come mai hanno preso questa decisione?

La rete Mediaset ha preso la decisione di rinviare le nuove puntate del medical drama New Amsterdam, giunto alla sua quarta stagione.

Sebbene in America sono giunti alla decima puntata, Canale 5 ha preso questa decisione, ovvero di rimandare la visione nei primi mesi del 2022. Perchè hanno fatto questo slittamento? Scopriamolo insieme.

Martedì 14 dicembre sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata del medical drama, che vede protagonista Ryan Eggold, nei panni del direttore sanitario Max Goodwin. Probabilmente, potrebbe essere stata questa scelta per aver modo di avere più ascolti.

Mediaset rinvia le nuove puntate di New Amsterdam 4

La trama della quarta stagione, come quella di Grey’s Anatomy, non vede più protagonista il Covid-19, ma saranno al centro degli episodi le vicende personali dei protagonisti. Vedremo, sempre nei prossimi mesi, come si evolverà la storia d’amore tra il direttore del più antico ospedale pubblico americano e la oncologa Helen Sharpe.

Il produttore esecutivo di New Amesterdam, Peter Horton, a tal proposito, in una lunga intervista, ha accennato “Uscendo da questa stagione, caratterizzata dalla pandemia, ci sarà molta più gioia, felicità e amore. Piuttosto che lottare contro le conseguenze dell’emergenza, i nostri personaggi proveranno a ritrovare la loro felicità e a mantenerla“.

E autore del medical drama, David Schulner, ha invece detto “Ci concentreremo molto più sulle dinamiche interpersonali dei nostri personaggi. Mostreremo la loro ritrovata umanità e lavoreremo sull’aspetto che ha sempre contraddistinto il nostro show: quello delle emozioni“.

Intanto, nel frattempo, il creatore dello show televisivo ha anche anticipato cosa succederà alla neo coppia, ovvero quella formata da Max ed Helen, dopo che si sono scambiati un bacio appassionato.

Ecco le sue parole “Quando torneremo in onda, mostreremo cos’è successo dietro quella porta chiusa. Non tralasceremo neanche una parola o un momento della notte che Max e Helen hanno trascorso insieme”.

Ed ancora aveva aggiunto “Il pubblico, dopo tutto quello che è successo, ha il diritto di vedere come Max e Helen funzioneranno come coppia. I telespettatori otterranno tutto ciò che hanno sempre desiderato e anche di più. Ormai non si torna indietro”.