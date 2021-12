Siamo giunti a momento clou della stagione di SWAT 4: ecco le anticipazioni sul gran finale della serie

Continua la programmazione su Rai Due della quarta stagione di SWAT 4. L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha portato ad un minor numero di puntate, ma ci avviciniamo comunque al gran finale. Ecco alcune anticipazioni su quella che sarà la prossima puntata.

Gli ultimi due episodi della stagione andranno in onda il primo gennaio, in quanto il giorno di Natale non ci sarà alcuna puntata. Quindi, oggi vi forniamo alcune anticipazioni per la penultima puntata di SWAT 4, che andrà in onda il 18 dicembre: ci avviciniamo al gran finale.

SWAT 4: Ecco l’anticipazione sul gran finale

I due episodi che andranno in onda su Rai 2, il 18 dicembre 2021, si intitoleranno rispettivamente “Local Heroes” e “Lockdown”. Si tratterà di due episodi fondamentali per lo sviluppo della serie e l’arrivo del gran finale della stagione.

Nel primo dei due episodi, ci sarà un tentativo dei protagonisti di rintracciare una violenta banda di rapinatori. Dopo le loro rapine, i criminali smisteranno il bottino in alcuni quartieri in difficoltà, come dei moderni Robin Hood. Inoltre, la discriminazione razziale sarà al centro della penultima puntata di SWAT 4.

Nel secondo episodio di SWAT 4, che anticiperà il gran finale della stagione, Hondo e Deacon verranno coinvolti in un grande sequestro. Il crimine verrà commesso da quattro prigionieri che, una volta evasi, prenderanno il controllo del tribunale.

Nonostante siano disarmati, i due agenti cercheranno in ogni modo di nascondersi e salvare la vita dei sequestrati, un numero rilevante di civili verrà infatti coinvolto e preso in ostaggio.

Inoltre, Jim Street farà visita a sua madre Karen, che si troverà in ospedale. L’uomo dovrà assolutamente prendere una decisione che avrà delle rilevanti conseguenze sulla sua vita. Sarà quindi importante fare la scelta più coraggiosa e giusta.

Appuntamento, dunque, su Rai Due il 18 dicembre 2021, alle 21:05 per le prossime due puntate che anticiperanno il gran finale di SWAT 4.