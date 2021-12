Arriva la versione vegana dell’uovo sodo. Sarà disponibile in alcuni negozi, per ora solo in edizione limitata. Lo comprereste?

Dopo la bresaola e il tacchino vegetale, i supermercati sono pronti ad ospitare un altro prodotto dedicato a chi conduce una dieta a base di vegetali. Arriva al supermercato il primo uovo sodo vegano. Il prodotto è pensato per chi non mangia carne, pesce, latticini e derivati animali.

La notizia ha fatto subito scalpore ed è stata accolta con evidente shock. Come può un uovo essere vegano? Se lo sono chiesti in tanti e in questo articolo vogliamo approfondire di più la faccenda. Voi sareste comunque pronti a comprarlo?

Può un uovo essere vegano? A quanto pare sì ed è già praticamente pronto ad essere accolto in tutti i supermercati. L’importanza delle uova è nota a tutti e questo prodotto è spesso presente sulle tavole degli “onnivori”. Ma da oggi sarà un cibo previsto anche nella dieta dei vegani, ecco perché.

Il primo uovo sodo vegano, infatti, non sarà certamente lo stesso di quello prodotto da una gallina, ma potrebbe essere comunque apprezzato da molti. Gli ingredienti principali dell’uovo sodo vegano sono: acqua, proteine di soia, amido di riso, fibra di mais solubile, olio di colza, antiagglomerante, addensanti, aromi naturali, gelificanti e caroteni, per dare il classico colore arancio del tuorlo.

Il primo uovo sodo vegano, dunque, è il risultato di prove e ricerche di laboratorio condotti per creare un alimento totalmente vegetale, ma che ricordi (almeno nell’aspetto) il classico uovo di gallina. Si chiama “V-Love The Boiled” ed è stato prodotto da Migros, colosso svizzero della grande distribuzione.

L’uovo, secondo quanto riportato dall’azienda produttrice, è composto da due masse diverse, una bianca e una gialla/arancione. L’intenzione è ovviamente quella di riprodurre un’alternativa più fedele possibile a quella del classico uovo.

La creazione si inserisce in una vera e propria “corsa all’uovo” vegetale, intrapresa da grandi multinazionali del settore alimentare. V-Love The Boiled, infatti, non è il primo uovo sodo vegano in assoluto, ma è stato preceduto dal Wunderegg, prodotto dalla start-up texana Crafty Counter e, ancora prima, da quattro studentesse di Udine che, nel 2017, hanno brevettato un uovo sodo vegano a base di farine di legumi.