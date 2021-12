Love is in the air anticipazioni: Malek decide di sabotare Eda

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nell’appuntamento odierno per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 14 dicembre, possiamo assistere ad un nuovo episodio per Love is in the air, dove le vite di Serkan ed Eda sono sempre più intrecciate e complicate.

Ma sembra che qualcuno, questa volta voglia sabotare il piano di Eda, di confessare cosa è successo 5 anni prima.

Iniziamo con il dire che Eda ha deciso, finalmente di raccontare tutto al suo amato Serkan, anche perchè non riesce più a tenere il segreto solamente per lei.

Melek sabota Eda

Vuole infatti che sappia che Kiraz è sua figlia e spiegargli i motivi per il quale ha tenuto nascosto il tutto per ben 5 anni, dopo la sua malattia terribile.

Ma conoscendo perfettamente il suo uomo, capisce che è meglio scrivergli una lettera in modo tale che abbia il tempo di metabolizzare tutto, perchè altrimenti sarebbe troppo furioso e lei non riuscirebbe a parlare

Facendo in questo modo, però può mettere veramente in pericolo tutto quello che ha costruito negli anni, perchè Serkan sa essere anche vendicativo.

Ma Melek e Ayfer, anche se ovviamente sono a conoscenza di quello che vuole fare Eda, ovvero della lettera, non sono assolutamente d’accordo con lei.

La giovane Melek, quindi, quando vede la lettera nella macchina di Serkan, decide di prenderla e portarla a Ayfer, sabotando in questo modo la sua amica carissima.

Le due donne, ovviamente, credono di aver preso la decisione migliore per Eda che stava per confessare tutto a Serkan sulla piccola Kiraz.

Ma quando aprono la lettera, scoprono con tantissimo stupore che non è quella scritta da Eda, e quindi di chi sarà mai?

Non ci resta che vedere i prossimi appuntamento sempre in onda su Canale 5 alle 16.45 circa per capire che cosa c’è scritto e soprattutto chi è stato se non è stata la bella paesaggista.