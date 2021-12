Chicago PD: lo sceneggiatore anticipa un futuro eccitante per i “Burzek”

Chicago PD: lo sceneggiatore Derek Haas anticipa quale sarà il futuro per una delle coppie del 21° distretto, Adam Ruzek e Kim Burgess.

Mercoledì scorso è andata in onda l’ultima puntata di Chicago PD, prima della pausa invernale. Ritornerà il 5 gennaio 2022 con una puntata interamente incentrata sui “Burzek”, ovvero la coppia formata dagli agenti Adam Ruzek e Kim Burgess.

Hanno alle spalle una storia d’amore travagliata, fatto da un tira e molla continuo. Almeno fino a quando Burgess non scopre di essere incinta di Ruzek nella settima stagione. Procede tutto a gonfie vele, fino a quando l’agente non perde il bambino, dopo aver salvato una giovane ragazza.

Il suo collega rimane sempre al suo fianco. Anche quando nell’ottava stagione, Kim decide di prendere in adozione Makayla, la bambina che aveva perso i genitori. E sarà proprio Adam a darle una mano, dato che “loro sono una famiglia”, una frase che spesso dice Kim.

Chicago PD 9: come evolverà la storia fra Burgess e Ruzek?

Al rientro dalla pausa invernale, la nuova puntata sarà incentrata su Kim ed Adam. Ma andiamo a vedere cosa dice Derek Haas a tal proposito “Sono in un posto così interessante e complicato, sono una famiglia improvvisata, attualmente platonica, ma c’è sempre quella chimica. È un rapporto unico senza confini”.

Ed ancora aggiunge il produttore esecutivo: “La seconda parte di questa stagione esplora davvero quel territorio. Hanno bisogno di confini chiari? Questa famiglia può funzionare come vogliono? Cosa significa tutto questo per Makayla?”.

Tutti i fan di Chicago PD, soprattutto i fan proprio dei Burzek, non vedono l’ora che i due formino una famiglia. Tutta la nona stagione, i componenti della squadra dell’Intelligence continueranno ad esplorare l’idea di casa e famiglia.

Come dice Sigan “Ciò che le persone sono disposte a fare per proteggere le loro idee di casa, ciò che si fa quando si ‘famiglia e casa’ sono strappati da loro, e come il cambiamento può venire quando la vostra casa cambia”.

Vedremo anche come evolverà la storia di Atwater con Celeste e come diranno la Upton e Halstead ai loro colleghi che si sono sposati.