Un grandissimo colpo scena per la coppia Halstead-Upton nella puntata andata in onda mercoledì sera in America di Chicago Pd. Cosa è successo?

Mercoledì 9 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Chicago PD 9, dopo qualche settimana di pausa. Lo show di Dick Wolf andrà nuovamente in pausa per poi tornare il 5 gennaio 2022, con un nuovo episodio in cui i protagonisti saranno i cosiddetti “Burzek”, ovvero gli agenti Kim Burgess e Adam Ruzek.

L’episodio già andato in onda era incentrato sui detective Jay Halstead e sulla sua partner del lavoro e della vita privata, Hailey Upton. Innamorati da tanto, i due hanno deciso di fare il grande passo.

Di cosa stiamo parlando? La detective nella scorsa stagione aveva chiesto la mano ad Halstead. E nella puntata andata in onda in America si è potuto assistere al matrimonio tra i due!

E come rivelano gli attori, non poteva essere in grande stile, “non era nelle loro corde”. Tracy Spiridakos (che in Chicago PD interpreta Hailey Upton) in una recente intervista ha detto qualcosa proprio su questo episodio “Penso che l’attenzione di una grande festa la renderebbe timida. Inoltre, non è proprio il suo stile”.

Chicago PD 9: il matrimonio fra Jay Halstead e Hailey Upton

Infatti, non c’era nessuno della squadra dell’Intelligence a festeggiare con loro, nessun abito bianco e niente Chiesa.

Molti fan aspettavano con ansia questo momento, ma non si sarebbero di certo aspettati che sarebbe arrivato così presto.

Ma non bisogna credere che per loro ora le cose saranno sempre rosa e fiori, anzi. Ed è lo stesso sceneggiatore Gwen Sigan a rivelarlo “La verità su di loro, e sulla loro relazione, è che l’anello non toglie eventuali complicazioni/ problemi che sono già lì. Loro due sono sempre stati complicati, molto innamorati ma anche persone molto diverse. Ognuno ha i propri difetti, e noi continueremo ad esplorarli”.

Un grande episodio quello andato in onda mercoledì 9 dicembre. Per vedere la puntata in Italia bisognerà aspettare ancora qualche settimana: su Sky è andata in onda pochi giorni fa il quarto episodio della nona stagione.

Anche voi non vi aspettavate un matrimonio così presto tra i due detective del 21° distretto?