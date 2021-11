Chicago Fire 10: cosa succede nella nona puntata della famosa serie di Dick Wolf? Scopritelo insieme a noi.

Chicago Fire è la prima delle serie “One Chicago“, ideata da Dick Wolf. In America stanno andando in onda le puntate della decima stagione.

Nel 200° episodio, è uscito di scena uno dei protagonisti, ovvero il capitano del camion 81, Matthew Casey. Oltre ad aver lasciato i suoi compagni e amici, ha dovuto lasciare anche Silvie Brett, il paramedico con la quale ha intrapreso una relazione amorosa. I due hanno deciso di avere una relazione a distanza.

Intanto, è arrivato un altro tenente al posto di Casey che si occupa del comando del Camion 81, ovvero Pelham.

Dopo un primo momento, è riuscito ad entrare nella grande famiglia di Chicago Fire. Il capo della caserma 51, Wallace Boden, sembra essere deciso a fargli la proposta di rimanere.

Chicago Fire 10: cosa succede nella nona puntata delle serie?

Ma con il ritorno di Stella Kidd, questo sogno di Pelham, potrebbe infrangersi. Infatti, il tenente e fidanzata di Kelly Severide, sembra che nei prossimi episodi possa far ritorno a casa.

Ma andiamo a vedere cosa ci aspetta la prossima puntata di Chicago Fire 10, che in queste settimane è in pausa. Infatti, la serie di Dick Wolf tornerà il prossimo 8 dicembre, per poi fermarsi nuovamente e tornare il 5 gennaio 2022.

“One Chicago” si fermerà nuovamente per le Olimpiadi invernali, per circa 20 giorni. Poi la programmazione dovrebbe riprendere senza fermarsi.

Lo sceneggiatore di Chicago Fire, Derek Hass, ha fatto sapere che è da tempo che non si faceva una puntata incentrata sulle vacanze natalizie.

“Per la prima volta dopo anni, per quanto mi ricordi, stiamo facendo un episodio natalizio. L’episodio 9 farà ingelosire Hallmark Channel per il nostro episodio natalizio. A causa del programma di messa in onda di quest’anno, l’episodio 9 si trova isolato da solo nel mese di dicembre, così abbiamo pensato, ‘forse potremmo fare un episodio di festa!’ e l’ho scritto”.

Insomma, tutti i fan del mondo “One Chicago” sembrano molto impazienti di vedere finalmente i propri eroi sullo schermo.

Voi siete curiosi di sapere cosa succederà nella prossima puntata di Chicago Fire? Farà ritorno Stella Kidd?