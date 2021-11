Chicago Fire: dopo che Casey ha lasciato la città, un nuovo tenente è arrivato al suo posto. Ma per quanto tempo rimarrà nello show di Dick Wolf?

E’ stato un po’ difficile per tutti i fan di Chicago Fire dover dire addio ad uno dei suoi personaggi principali, ovvero del capitano Matthew Casey, interpretato da Jesse Spencer. L’attore, dopo anni di lavoro, ha sentito il bisogno di staccare la spina e di dedicarsi interamente alla sua famiglia.

Nello show, invece, Casey ha deciso di recarsi in Oregon per aiutare i figli di uno dei suoi migliori amici, morto nella prima puntata della prima stagione. Infatti, i due ragazzi ora si ritrovano da soli, dopo la morte del padre e l’arresto della madre.

LEGGI ANCHE—>NCIS LOS ANGELES E NEW ORLEANS: IL FINALE CHE NON TI ASPETTI

E’ dalla prima stagione che il capitano del camion 81 affronta ogni giorno sfide diverse e solo alla fine della nonna stagione aveva intrapreso una nuovo relazione con il paramedico, Silvie Brett.

Il suo addio non è stato preso bene da tutti i fan. Il suo ruolo è stato preso da Jason Pelham (interpretato da Brett Dalton). Ma ora in molti si chiedono: per quanto resterà il nuovo tenente?

Chicago Fire: quando andrà via Pelham?

Dalle prime immagini che vengono direttamente dal set del primo dei tre show di Chicago Fire, mostrano che Pelham non andrà via tanto presto.

Forse il suo ruolo potrebbe vacillare con il ritorno di Stella Kidd, anche lei tenente. In questi episodi non è stata presente, anche se spesso è stata nominata dal suo fidanzato, il tenente del Camion 3 Kelly Severide.

LEGGI ANCHE—>GREY’S ANATOMY: ARRIVA L’ADDIO STRAPPALACRIME DI DE LUCA

Ancora non sappiamo quando tornerà e le parole del tenente che ha rivolto ad Hermann hanno fatto preoccupare non poco i fan. Infatti, Severide ammette di non sapere se e quando tornerà a Chicago la sua bella fidanzata.

Ma, molto probabilmente, tornerà nei prossimi episodi. Infatti, lo sceneggiatore Derek Hass ha fatto sapere che Matt Casey potrebbe tornare al loro matrimonio, dato che Kelly gli ha chiesto di fargli da testimone.

Secondo voi Stella Kidd farà ritorno nello show ideato da Dick Wolf? Vorreste vedere il matrimonio tra una delle coppie più amate di Chicago Fire, Kidd- Severide?