Il mondo è ormai travolto dal fenomeno della criptovaluta. Ma l’investimento del futuro per diventare ricchi potrebbe essere un altro

Il mondo della criptovaluta, dove i Bitcoin lo fanno da padrone, ha letteralmente stravolto il modo di pensare al denaro. Chi ha intuito già dall’inizio la grande novità, ha deciso di investire il suo denaro per trovarsi oggi con una scommessa vinta.

Ma secondo alcuni, l’investimento per il futuro potrebbe essere un altro: i Lego. Ma da dove deriva questa convinzione che, ad oggi, investire sui Lego potrebbe fruttare addirittura più di un investimento sulle criptovalute? In questo articolo ve lo spieghiamo.

Sono i Lego l’investimento per il futuro?

La provocazione è stata lanciata con uno studio condotto dalla Higher School of Economics di Mosca. Secondo la ricerca, sembra che i Lego rendano maggiormente rispetto all’oro e addirittura ai Bitcoin. La crescita di valore, più di azioni e obbligazioni, potrebbero far sì che i Lego siano l’investimento per il futuro.

I prezzi sul mercato dei set lego, quelli non più in produzione, crescono dell’11% ogni anno. Un valore maggiore rispetto alla crescita dell’oro, di azioni e obbligazioni. I ricercatori hanno provato a fornire alcune spiegazioni di questa tendenza.

La crescita di valore riguarda, infatti, set di Lego prodotti in quantità limitate. Parliamo di quei pezzi dedicati a film, eventi storici o libri. Questo fa sì che, dopo il loro ritiro, il numero disponibile sul mercato è bassissimo, anche perché i loro possessori sono restii a vendere.

Sono stati esaminati, quindi, i prezzi di 2.322 set di Lego dal 1987 al 2015. Secondo i risultati ottenuti, i prezzi del mercato secondario iniziavano a crescere circa 3 anni dopo il loro ritiro, con una variazione nei rendimenti tra il -50% al +600% l’anno.

I rendimenti medi sui set Lego ammontano a circa il 10-11% annuo. Una cifra superiore ad azioni, obbligazioni e oro. Inoltre, i prezzi dei set sono legati debolmente al mercato azionario e risultano piuttosto bassi rispetto all’antiquariato e alle automobili. Un investimento affidabile e accessibile, quindi.

Tuttavia, gli autori dello studio sconsigliano di precipitarsi ad investire denaro su set Lego. L’investimento in Lego, sempre secondo i ricercatori, è utile solo se a lungo termine (oltre tre anni). Inoltre, deve comportare costi di transazione più elevati rispetto all’investimento in titoli finanziari