State già pensando a cosa preparare per il pranzo di Natale? Ecco la facilissima ricetta dei cannelloni: preparazione super veloce

Il giorno di Natale si avvicina e c’è già chi sta pensando a cosa preparare per il pranzo nel giorno più bello dell’anno. Parenti e amici saranno pronti ad assaggiare i deliziosi manicaretti che metterai a tavola, ma hai già idea di cosa preparare?

Se per ora non hai in mente nulla su cosa preparare per il pranzo di Natale, o semplicemente hai talmente tante idee da non riuscire a decidere, ti veniamo subito in soccorso. A volte, infatti, le idee classiche sono quelle vincenti. Per questo ti proponiamo la ricetta dei cannelloni: preparazione super veloce per un primo eccezionale.

Cannelloni: ricetta super veloce per un primo eccezionale

È inutile nasconderlo, in un pranzo di Natale il piatto più importante è il primo. Iniziare bene, infatti, è sicuramente fondamentale per ottenere un grande successo a tavola. Tuttavia, non sempre si ha ben chiaro cosa preparare e, tra tante scelte, è difficile decidere.

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: TROVA IL PANDA TRA LE PILLOLE, NESSUNO CI RIESCE

Quest’anno vogliamo provare a darti una mano e in questo articolo ti parliamo di una ricetta classica, ma su cui puntare tantissimo se si vuole andare sul sicuro. Parliamo dei cannelloni, ecco una ricetta super veloce per un primo eccezionale. Passiamo subito agli ingredienti e alla preparazione.

Ingredienti per 6 porzioni di cannelloni:

500gr di cannelloni all’uovo ;

; 400gr di ricotta ;

; 200gr di mozzarella a cubetti ;

; 300gr di carne macinata ;

; passata di pomodoro ;

; parmigiano ;

; sale ;

; pepe

Preparazione:

Cucinata la carne macinata in una padella. Successivamente, mettetela in una terrina insieme alla ricotta, la mozzarella a dadini, il parmigiano, sale, pepe e 2 mestoli di passata di pomodoro. Mescolate bene il tutto fino a formare un composto omogeneo.

LEGGI ANCHE –> TEST: LA POSIZIONE IN CUI TI SIEDI A TAVOLA RIVELA COME SEI VERAMENTE

Utilizzate il composto per riempire, uno ad uno, i cannelloni. Successivamente disponeteli in una teglia e cospargeteli di sugo e parmigiano, stando ben attenti a distribuire il tutto in maniera omogenea. Infornate a 180 gradi e utilizzate il tempo di cottura previsto dalla confezione dei cannelloni. Buon appetito!