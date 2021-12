Carlo Cracco: da giovane è irriconoscibile veramente!

Carlo Cracco da giovane, avete mai visto il famoso cuoco e personaggio televisivo molto prima del successo? Veramente irriconoscibile.

Carlo Cracco, nel giro di pochissimo tempo, è riuscito ad affermarsi come uno dei cuochi più famosi nel panorama televisivo e non solo; originario del Veneto, si è diplomato alla scuola alberghiera ed ha subito iniziato a lavorare in vari ristoranti.

La svolta per la sua carriera arriva grazie all’incontro con Gualtiero Marchesi a Milano, col quale inizia a lavorare; da qui in poi, una serie di esperienze di successo, che lo portano anche ad essere protagonista di vari importanti programmi televisivi culinari.

Cracco è sicuramente dunque un volto noto, ma avete mai visto il cuoco da giovane? Veramente irriconoscibile, con un look diverso rispetto a come lo vediamo oggi.

Carlo Cracco, la foto da giovane: è veramente irriconoscibile

Protagonista assoluto di MasterChef, Cracco ha deciso di lasciare il programma ma è comunque rimasto nel cuore di tantissimi spettatori; oltre al suo talento, Carlo è apprezzato soprattutto dalle donne per il suo fascino da uomo misterioso.

“Sono un po’ chiuso, è il mio difetto” ha dichiarato in un’intervista, ed è forse quest’alone di mistero che il suo personaggio emana ad affascinare il pubblico. Ma l’avete mai visto da giovane?

Forse qualcuno farà fatica a crederci, ma c’è stato un periodo in cui Cracco voleva iscriversi in seminario, ma non aveva abbastanza soldi per mantenersi. “Ero tontolone, sfigato” ha spiegato parlando di sé stesso.

Nelle foto di circa dieci anni fa Cracco ci appare infatti molto diverso da come è ora: la barbara è rasa e i capelli sono cortissimi, un look che richiama moltissimo alle persone che vogliono iniziare una vita seminariale. A dare una svolta al suo look la sua seconda moglie, una pierre romagnola, che ha saputo creare un vero e proprio mito intorno alla sua figura di chef.

“Questa è una cosa che vedono gli altri, noi no. La gente immagina, idealizza. Sono opinioni che rispetto, ma non era nei nostri obiettivi“ spiega lui, che non ha sentito il drastico cambiamento.

“Mi facevo la barba tutti i giorni, ero perfettamente rasato. Otto anni fa, in montagna, mi disse di provare a farla crescere. A lei piaceva di più e anche a me” conclude Cracco, e da allora la barba non è più andata via.