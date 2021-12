Gf Vip: Aldo Montano, ecco quando lascerà il programma, manca pochissimo

Gf Vip, Aldo Montano pronto a dire addio al reality: ecco quando l’ex-schermidore abbandonerà il programma Mediaset, manca davvero poco.

Mentre continua a tenere banco la vicenda che vede coinvolti Alex Belli e Soleil Sorge, è tempo di bilanci per il programma di Alfonso Signorini, che si prepara ad avere uno scossone proprio poco prima delle vacanze natalizie e della fine dell’anno.

L’anno scorso, il reality show ha segnato il record con la sua edizione più lunga, ma quanto pare anche quest’anno si vuole replicare e non solo, addirittura infrangere il record precedentemente ottenuto.

Il programma sembra intenzionato a proseguire fino a marzo, anche se diversi coinquilini stanno mostrando segni di cedimento; tra questi Aldo Montano, con l’ex-schermidore pronto a lasciare la casa nonostante sia tra i favoriti per la vittoria finale.

Gf Vip, Aldo Montano pronto a lasciare il programma: ecco quando uscirà il campione olimpico

A brevissimo, i partecipanti dovranno decidere se rimanere nella casa anche per il prossimo anno oppure uscire prima delle festività; sono diversi i ‘vipponi’ pronti a lasciare la casa e, tra questi, c’è anche Aldo Montano.

Parlando con Davide Silvestri e Gianmaria Antinolfi, l’ex-schermidore ha affermato con certezza che, il 13 dicembre (giorno in cui i partecipanti dovranno decidere) lascerà sicuramente la casa.

“Io non so questo mestiere, questa esperienza cosa ti può portare in termini lavorativi. Quello che voglio dire è ‘tre mesi sono abbastanza per portare a qualcosa? Forse sono meglio sei?’ “ spiega Montano, riflettendo sulle motivazioni che potrebbero trattenerlo.

“Io questo non lo so davvero e sono in una posizione, purtroppo o per fortuna, per cui non mi interessa troppo. Sono stato chiamato qua per fare un’esperienza e portare la mia persona qua dentro. Finisce, finirà, non sono del mestiere diciamo” spiega il campione, che non è interessato ad avere maggiore visibilità per ottenere magari altre proposte lavorative in ambito televisivo.

Antinolfi ha cercato di persuadere Montano, che però non sembra voler cedere ed è convintissimo della sua scelta: “Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale!” spiega Aldo, che vuole a tutti i costi raggiungere la moglie Olga e sua figlia in Russia, dove hanno intenzione di passare le vacanze natalizie.

Insomma, la casa di Cinecittà si prepara a perdere uno dei suoi volti più amati e, a quanto pare, non sarà l’unico; anche Carmen Russo e Manila Nazzaro hanno manifestato la volontà di abbandonare.

Diverso il discorso per Soleil Sorge, che sebbene stia valutando bene la situazione ha ancora molto da giocarsi, compresa la vittoria finale; a detta della Marini, è infatti lei una delle favorite. Quale sarà il nuovo status quo della casa dopo il 13 dicembre?