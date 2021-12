Uomini e Donne: Biagio lancia una frecciatina niente male a Tina

Uomini e Donne, Biagio a centro studio lancia una frecciatina niente male a Tina: la risposta dell’opinionista non si è fatta attendere.

Biagio Di Maro è tornato ancora una volta al centro delle polemiche del dating show, dopo la questione delle cene e degli scontrini; il cavaliere è tra i più criticati sia dal pubblico che dagli opinionisti, al pari forse di Armando Incarnato, ma nonostante questo continua il suo percorso all’interno del dating show.

In quest’ultimo periodo, Biagio aveva iniziato a frequentare Bernarda, che a quanto pare l’aveva preso molto; in tanti pensavano infatti che fosse la volta giusta per vedere Biagio uscire dal programma.

Dopo una notte di passione fra i due, il cavaliere però ha deciso di non dare l’esclusiva alla dama che, rimasta male per l’accaduto, ha chiuso la frequentazione; durante il confronto fra i due a centro studio, Tina non si è trattenuta e Biagio le ha lanciato una frecciatina che l’ha fatta andare su tutte le furie.

Uomini e Donne, Biagio e la frecciatina a Tina

Nella scorsa puntata, Biagio aveva deciso di far scendere la signora venuta per lui in studio, nonostante avesse intenzione di continuare a frequentare anche Bernarda; mentre Biagio è uscito con la sua nuova corteggiatrice, dal canto suo però la donna si è allontanata ed è uscita con Andrea, che ha criticato aspramente Biagio.

Durante il confronto a quattro, Tina come al solito ha criticato Biagio, supportata da Gianni Sperti e dal pubblico presente; Biagio però ha subito contrattaccato, lanciando una frecciatina all’opinionista inizialmente non recepita.

Tina chiede infatti a Maria: “Non ho capito, puoi ripetere?” le parole dell’opinionista, con la De Filippi che risponde di aver paura a ripetere per la reazione che potrebbe avere.

A questo punto sono più chiare le parole di Biagio: “Tu Tina intervieni solo per dare fastidio, non solo a me, ma anche a Gemma…” l’attacco del cavaliere, che scatena un vero putiferio in studio.

L’opinionista ha fatto la voce grossa e con la sua solita esuberanza ha dato del malfattore al cavaliere, accusato più volte di cercare solamente rapporti sessuali:“Io do fastidio ai malfattori come te…Ti ho sgamato subito…Do fastidio? E certo…” le parole tra l’ovazione del pubblico.

Leggi anche –> Massimiliano Lava: tutto sul famoso chef che sta facendo impazzire TikTok

L’opinionista conclude con un appello alle telespettatrici che potrebbero decidere di recarsi in studio per corteggiarlo: “Siete interessate? Non dovete venire…Lui non cerca relazione seria, punto!” sentenzia la Cipollari.

Leggi anche –> Giulia Salemi: ecco la data del grande giorno con Giulio Pretelli, finalmente!

Come detto anche Andrea, che ha mostrato molto interesse verso Bernarda, si è scagliato contro Biagio: “Mi dissocio da lui come categoria maschile…Totalmente…” le parole di Andrea. Sarà davvero finita tra Bernarda e Biagio? Cosa combinerà prossimamente il cavaliere partenopeo?