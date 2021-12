Il cornetto è un piacere della vita a cui non si riesce a rinunciare al mattino, ecco quindi come realizzarli direttamente a casa.

Il cornetto, si sa, è uno dei piaceri più irresistibili del mattino. Alcuni lo preferiscono semplice, altri non riescono a resiste alla tentazione delle brioches farcite con marmellata, crema o cioccolato. Ci sono poi i più salutisti che amano il cornetto integrale con il miele. Insomma, il cornetto è un dolce che riesce a soddisfare anche i palati più esigenti e rimane una delle coccole preferite dagli italiani per svegliarsi al mattino. Siete pronti quindi per realizzare dei golosissimi, caldi e avvolgenti cornetti fatti in casa? La ricetta è molto semplice! Ecco gli ingredienti: 500g di farina 00, 250g di latte intero, 1 uovo, 80g di zucchero semolato, 50g di burro, 5g di lievito di birra secco (15g se fresco) e buccia di limone e arancia grattugiati. Pronti? Vediamo come prepararli.

Cornetti – La ricetta

Preparazione: potete usare l’impastatrice o seguire il medesimo procedimento a mano. Unite farina 00, zucchero e lievito e mescolate con cura; aggiungete poi l’uovo, la buccia d’arancia/limone e latte. A questo punto, è venuto il momento di aggiungere poco alla volta il burro morbido e il sale (sciolto in poca poca acqua). Adesso ci vorrà un bel po’ di olio di gomito: lavorate l’impasto fino a realizzare un panetto, fatelo poi lievitare per qualche ora (meglio aspettare fino al giorno dopo).

Munitevi a questo punto di mattarello e stendete il composto uniformemente, ritagliate poi dei quadrati, afferrate un angolo e giratelo, fino a creare una spirale. Dopodiché conferitegli la classica forma arrotondata del cornetto. Lasciateli lievitare un’altra ora su della carta forno, spennellate la superficie con del tuorlo diluito con del latte e cuocete in forno preriscaldato a 170 gradi per 15/20 minuti (in base alla potenza del vostro forno). Cospargeteli di zucchero a velo e il gioco è fatto! Avrete dei golosissimi cornetti fatti in casa da poter gustare con cappuccino e caffè.