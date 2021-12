Struffoli napoletani: la ricetta ottima e che porta allegria

Vediamo insieme questa particolare ed ottima ricetta della tradizione napoletana, ovvero quella degli struffoli.

Iniziamo con il dire che cosa sono gli struffoli, per chi non lo sapesse, ovvero delle dolcissime palline fritte e cosparse di tantissimo miele.

Un dolce tipico della tradizione napoletana per il periodo di Natale, che fa impazzire grandi e piccoli.

Vengono poi decorati con mille codette colorate, oppure con la frutta candita, ma anche con scagliette di cioccolato.

Struffoli: una ricetta incredibile

Possono essere anche un originale idea regalo, che non è neanche tanto difficile da realizzare, e siamo sicuri che farete un’ottima figura, andando a casa degli amici e parenti con questo regalo.

Ecco la ricetta che vi proponiamo, perchè abbiamo anche provato presa dal sito, grenneme.it, sono veramente ottimi e semplicissimi da fare.

Gli ingredienti sono i seguenti:

5 uova

5 cucchiai di zucchero di canna

5 cucchiai di anice o di liquore Strega

5 cucchiai di olio

5 etti di farina bio

un pizzico di sale

per assemblare: 350 gr di miele, 200 gr di zucchero, 5 cucchiai di acqua

Ecco adesso il procedimento per trasformare questi ingredienti in pura poesia dolce da mangiare.

Iniziamo a fare la mitica fontanella dove al centro metteremo tutti gli ingredienti che ci servono.

Mescoliamo molto bene fino a quando il nostro impasto non sarò perfettamente liscio ed omogeneo.

Lasciamo quindi riposare per almeno un paio di ore il tutto, e poi riprendiamo l’impasto facendo delle piccole porzioni e formiamo dei bastoncini.

Tagliamoli a tocchetti e friggiamoli in abbondante olio bollente, per assemblare il tutto ci occorre mettere lo zucchero ed il miele in una pentola grande, che dovrà contenere anche gli struffoli, aggiungendo anche i 5 cucchiai di acqua.

Lasciamo scogliere a fuoco molto basso fino a quando non si crea uno sciroppo vero e proprio dal color oro.

Togliamo tutto dal fuoco e mescoliamo benissimo gli struffoli, versiamo sul nostro piatto da portata e facciamo o una cupola, oppure la forma di una ciambella.

Scateniamo quindi adesso la nostra fantasia, anche con i più piccoli e mettiamoci sopra le codette, oppure la frutta candita, o quello che preferiamo.

Siamo assolutamente sicuri che vi leccherete i baffi dalla bontà di questo incredibile piatto della tradizione napoletana.