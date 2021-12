Ecco un rapido test che analizzerà i tuoi gusti per scoprire i lati nascosti del tuo carattere. Qual è il tuo paesaggio preferito?

Oggi cercheremo di scoprire dei lati nascosti del tuo carattere e per farlo analizzeremo i tuoi gusti personali. Davanti a te, puoi vedere tre paesaggi diversi, tutti ambientati nelle ore notturne, ma in atmosfere totalmente diverse. Ogni paesaggio emana una particolare energia, quale ti attrae di più? In base alla risposta, ti diremo che persona sei.

LEGGI ANCHE —> Test: che festività preferisci? Ecco cosa rivela di te

Test – Quale paesaggio preferisci?

Se hai scelto il paesaggio numero 1, sei sicuramente una persona semplice, schietta e concreta. Per te è importante agire in modo coerente, proprio perché hai una perfetta consapevolezza di te stesso, dei tuoi pregi e dei tuoi difetti. Tuttavia, nonostante agli occhi degli altri potresti sembrare eccessivamente razionale, nascondi dentro di te un lato sognatore, romantico e poetico. Sono poche però le persone che possono godere di questo tuo lato così profondo. Sei una persona per pochi.

LEGGI ANCHE —> Test: che bevanda preferisci tra Irish Coffee, Vin Brulé o Bevanda calda? Ecco il tuo lato nascosto

Se hai scelto il paesaggio numero 2, sei una persona con la testa fra le nuvole, un sognatore, poco pratico e a tratti utopico. La tua realtà non ti piace più di tanto, di conseguenza ti rifugi in un modo di fantasia, il quale contiene tutto ciò che desideri, ma che in realtà non hai. Nonostante tu sia una persona incredibilmente fantasiosa, tendi a circondarti di persone concrete e pratiche, che abbiano la capacità di riportare con i piedi per terra.

Infine, se hai scelto il paesaggio numero 3, significa che sei equilibrato, stabile, consapevole di te stesso. Sicuramente hai vissuto delle esperienze che non solo ti hanno fatto crescere, ma ti hanno anche indotto a conoscere a fondo te stesso. Per questo motivo, sei dotato di ottimo autocontrollo e pace emotiva. Tuttavia, non tutti sanno che nascondi un lato nascosto, caratterizzato da un’arcobaleno di colori, follia ed intraprendenza.