Giulia De Lellis, disorientata a Uomini e Donne, ecco cosa è successo

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne, ma nello studio di Maria De Filippi appare alquanto disorientata: ecco cosa è successo.

Al programma di Maria De Filippi le emozioni continuano a non mancare; un nuovo cavaliere si è presentato per Gemma, e pare essere molto sveglio, mentre Ida ha definitivamente chiuso con Diego e le due troniste Andrea Nicole e Roberta sono pià indecise che mai sui loro corteggiatori.

Tra una frequentazione e l’altra (con Isabella Ricci, ad esempio, che pare prontissima a lasciare il programma) a mettere un po’ di pepe nelle varie puntate, da inizio dell’anno, c’è anche Raffaella Mennoia, tra le autrici del programma e che proprio basandosi sul dating show ha scritto un libro, Cupido spostati.

Proprio leggendo i vari racconti del libro, che cambia i nomi dei protagonisti e romanza le varie situazioni, è stata chiamata in causa Giulia De Lellis, che tornando al programma è apparsa parecchio disorientata.

Uomini e Donne, Giulia De Lellis torna ma si mostra parecchio disorientata

Sono in molti a credere che la Mennoia si sia largamente ispirata alla storia fra Giulia De Lellis e Andrea Damante per scrivere il suo libro, anche se gli opinionisti hanno tirato in ballo anche Teresanna Pugliese.

La stessa Pugliese è già stata diverse volte in studio, sia per parlare del libro che per dare il suo giudizio sulle varie relazioni nello studio, ma questa volta a tornare è stata l’amatissima influencer nata nella provincia di Roma.

Appena entrata in studio, dopo aver salutato tutti, la De Lellis si è mostrata parecchio spaesata. “Oddio che strano è tutto diverso…E’ sempre tanto emozionante tornare qua ogni volta, ma tanto lo sapete già…” le parole dell’ex-corteggiatrice, che ha avuto modo poi di salutare e interagire anche con la sua amica Raffaella.

“Ciao Raffaella, cosa hai combinato con questo libro…Perchè tutti mi dicono che è basato su di me…” chiede scherzando Giulia a Raffaella, nonostante la scrittrice continui a non rivelare nulla sui protagonisti a cui si sono ispirate le vicende del suo libro.

“So che siete amiche, però un’amica che fa questo…Un po’ strano…” le parole della De Filippi, che poi a dispetto del giudizio popolare ha affermato di non pensare che Raffaella si sia ispirata a Giulia.

In molti continuano a credere che sia proprio l’influencer la figura di riferimento, anche se ad esempio il suo presunto alter ego letterario parlava col suo compagno di matrimonio. “Anche voi ne parlavate?” chiede Maria alla De Lellis, che risponde affermando come ci fossero delle “fantasticazioni” con Damante, ma senza nulla di concreto.

“E meno male direi!” la risposta della conduttrice, che ha suscitato l’ilarità in studio. La fine della storia fra la De Lellis e Damante è stata raccontata proprio dall’influencer in un altro libro, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, un vero e proprio best seller del 2019.