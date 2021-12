Uomini e Donne rischia la chiusura? Cosa c’è di vero!

Uomini e Donne rischia davvero la chiusura? Cosa c’è di vero sulle voci che vedono protagonista il dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti su Canale 5, tanto che ormai da quasi vent’anni domina quotidianamente i pomeriggi della rete Mediaset; eppure, anche il dating show di Maria De Filippi pare dover tremare davanti al rischio di una possibile chiusura.

Visti gli ascolti registrati, al pubblico farà sicuramente strano che persino un programma del genere possa correre questo rischio, eppure pare proprio sia così. Non di certo però a causa di Mediaset, che vorrebbe continuare a tenersi stretto il suo programma; ad attaccare U&D è qualcosa di esterno al mondo televisivo, ecco cosa succede.

Uomini e Donne a rischio chiusura? La sorprendente situazione per il programma della De Filippi

Nel corso degli anni, il dating show è andato incontro a furiose critiche da parte sia degli spettatori che non lo seguono sia da altri personaggi del mondo della televisione.

Nonostante lo spettacolo offerto, a molti non piacciono le furiose liti a cui si dà spazio in tv, né tanto meno come viene presentata la costruzione di un rapporto. Ora, pare addirittura che un politico in prima persona si sia esposto per “denunciare” il programma, ritenuto diseducativo e quindi da chiudere.

Come riporta Giuseppe Candela (noto giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano) su Twitter, ci sarebbe stato un esposto in Procura da parte di un politico appartenente al Movimento 5 Stelle.

Secondo le sue fonti (Libero) il deputato in questione sarebbe Antonio Del Monaco, che avrebbe direttamente chiesto la chiusura del dating show di Canale 5, trovandolo a dir poco diseducativo e capace di stimolare “sessismo”.

Per questo, secondo il deputato, il programma andrebbe “bannato” e non trasmesso in una rete importante come Canale 5. Non ci sono state ancora parole ufficiali da parte del politico, né tanto meno dalla redazione del programma; in ogni caso, l’azione farà sicuramente discutere, anche se resta ancora da verificare se realmente Del Monaco sia ferocemente “contro” il programma.

Il pubblico pare stare tutto dalla parte del programma della De Filippi, con molti che invitano semplicemente il deputato a non guardare il programma, se lo trova così diseducativo; lo stesso Candela commenta la notizia riportata con un ironico “Anno 2021. Le comiche”.

Anche il giornalista pare dunque trovare assurdo quest’esposto contro il programma, che si troverà sicuramente al centro della scena, per questa situazione, ancora per un po’.