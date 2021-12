Sapevate che Luca Argentero ha una cugina molto famosa? Scopriamo insieme chi è la bellissima parente dell’attore.

E pensare che Luca Argentero mosse i primi passi proprio nella casa del Grande Fratello. Ora, è diventato un attore di fama nazionale, ammirato e apprezzato da moltissimi telespettatori che non rinunciano a nessuna delle sue fiction. L’ultima ad esempio – Doc, nelle tue mani – ha avuto un incredibile successo in tutta Italia, tanto che sono moltissimi i fan in attesa della seconda stagione. Ma l’attore di origini torinesi non ha conquistato grandi successi solo sul piccolo schermo: sono molti i film cinematografici che l’hanno visto protagonista (da Mangia, prega, ama a Lezioni di cioccolato, ma anche Cha cha cha e Fratelli unici con Raoul Bova).

Tuttavia, sembra che Luca Argentero non sia l’unico membro della famiglia ad aver conquistato il pubblico italiano. Recentemente, è emerso di come la cugina dell’attore faccia parte del mondo dello spettacolo da molto più tempo rispetto ad Argentero stesso. E’ stata proprio lei infatti, a riconoscere in lui del potenziale: stiamo parlando di Alessia Ventura!

LEGGI ANCHE —> Luca Argentero e Myriam Catania, perchè si sono lasciati? Arriva la verità

Alessia Ventura è la cugina di Argentero!

Ebbene sì! Alessia Ventura è la cugina di Luca Argentero e fu proprio lei ad iscriverlo ai casting per il Grande Fratello. In sostanza, la carriera del noto attore si basa proprio sulla fiducia inziale della cugina, la quale capì subito che il giovane Luca avesse del potenziale. Alessia Ventura, oggi rinomata conduttrice, debuttò nel 1994 nel mondo della moda, successivamente – nel 2001 – esordì come attrice nella fiction Centovetrine. Ad oggi, Alessia Ventura è modella, conduttrice, attrice e showgirl e vanta diversi successi nel mondo dello spettacolo italiano. La sua ultima apparizione risale proprio all’inizio dell’anno corrente, quando condusse Drive Up.

LEGGI ANCHE —> Luca Argentero: lo ricordate al GF? oggi è un’altra persona

Insomma, a quanto pare il battesimo televisivo rappresenta una tara di famiglia e con conseguenze particolarmente positive. Luca e Alessia sono molto legati e il loro rapporto è particolarmente profondo. Speriamo a questo punto di vederli insieme in quale film o programma televisivo. Chi l’avrebbe mai detto?