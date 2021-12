Claudio Baglioni: tutto sulla compagna Rossella, dopo l’ex moglie Massari

Claudio Baglioni, conoscete la sua nuova compagna Rossella? Tutto sulla donna di cui è innamorato, dopo l’ex-moglie Paola Massari.

Claudio Baglioni è tornato su Canale 5 per una serie di serate evento, raccontando attraverso la musica la sua vita, proprio quest’anno che ha compiuto 70 anni. Il cantautore romano non ha bisogno di presentazioni: più di 40 album, 2000 concerti e numerosi premi all’attivo; la sua carriera musicale è senza dubbio stata straordinaria.

Negli ultimi anni, si è fatto notare anche come conduttore, arrivando al timone del Festival di Sanremo; amatissimo da milioni di fan, Baglioni è sicuramente un volto noto del nostro mondo dello spettacolo.

Conoscete però la sua compagna Rossella, che ha incontrato proprio mentre era ancora sposato con la sua ex-moglie, Paola Massari? Tutto sulla donna che ormai ama da diversi anni.

Claudio Baglioni, tutto sulla compagna Rossella: ecco chi è la donna

Ormai da più di trent’anni il cantautore è legato a Rossella Barattolo, conosciuta nel lontano 1987, quando ancora era sposato con la moglie Paola Massari (da cui ha avuto un figlio).

Inizialmente, proprio per via della situazione di Baglioni, il loro rapporto è stato esclusivamente di lavoro, ma poi le cose sono cambiate e dopo sette anni, nel ’94, è addirittura arrivata la convivenza.

L’annuncio ufficiale della relazione arriva però solamente nel 2008, anno in cui Baglioni ha definitivamente divorziato dalla moglie. Ma chi è Rossella, la donna che è stata capace di rubare il cuore di Claudio?

Nata in Puglia, precisamente a Taranto, nel ’58, Rossella è cresciuta tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, dove ha studiato marketing; la sua carriera lavorativa inizia quindi nel mondo imprenditoriale, ricoprendo anche un ruolo manageriale all’interno di una multinazionale del settore petrolifero.

Poi arriva la proposta di Baglioni, che le propone di curare le sue relazioni pubbliche; i due, lavorando insieme, si sono innamorati e nel 2003 hanno anche collaborato insieme per la realizzazione della Fondazione O’Scia, una onlus che organizzava un festival di musica leggera a Lampedusa per sensibilizzare sull’emergenza immigrazione.

“Io sono un’estroversa estrema, mentre Claudio era un libro chiuso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata” ha spiegato Rossella in un’intervista. “Ho trovato in lui quell’uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere” le parole piene d’affetto per il compagno.

Oggi i due vivono insieme a Roma nella capitale, continuando a lavorare comunque insieme; nonostante questo, così come le loro possibilità economiche, si tengono lontani dalla vita mondata, tanto che Rossella non ha nemmeno dei profili social.

Nel frattempo, Baglioni è quindi pronto a raccontarsi e a tornare in tv con Uà – Uomo di Varietà, con tre serate evento in prima serata ogni sabato su Canale 5 dedicate alla sua vita e alla sua musica.